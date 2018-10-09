Братья Магомедовы продали долю в Новороссийском порту за 750 млн долларов
Арестованные братья Зиявудин и Магомед Магомедовы продали компании «Транснефть» долю в Новороссийском морском торговом порту
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Компания приобрела 100% акций в предприятии Novoport Holding, которое принадлежало на паритетных условиях «Транснефти» и группе «Сумма». Ранее Novoport Holding контролировал 50,1% НМТП, сообщила 8 октября пресс-служба компании.
Сумма сделки составила 750 млн долларов. В сообщении пресс-службы «Транснефти» говорится, что финансирование произведено за счет заемных денег. По оценке компании, это не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки.
Представитель «Суммы» рассказал РБК, что сделка была заключена на рыночных условиях. Братья Магомедовы владели долей НМТП пополам. Сотрудник «Суммы» пояснил, что за восемь лет совместного с «Транснефтью» управления порт достиг высоких операционных и финансовых результатов.
«Полагаем, что сейчас "Транснефть" является для него единственно верным контролирующим акционером», — добавил представитель «Суммы».
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«Сумма» вместе с «Транснефтью» купила Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в 2010 году. Магомедов признавался, что акции порта обошлись в 2–2,5 млрд долларов. По словам экспертов, покупка позволила Магомедову контролировать около 70% российского нефтяного экспорта в Западную Европу. В августе 2011 года Магомедов был избран председателем совета директоров НМТП и занимал эту должность год.
Как сообщали Юга.ру, Магомедовых задержали в Москве 31 марта. В их отношении расследуют три уголовных дела. На момент задержания Магомедова продажа «Суммой» доли в НМТП другому владельцу порта — «Транснефти» — находилась на стадии переговоров. Сразу после задержания предпринимателей появилась информация, что «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском порту.
Бизнесменов арестовали в апреле. По информации источников, их взяли под стражу с подачи Кремля. По делу Магомедовых арестовали активы и счета 24 компаний, в том числе и Новороссийского порта. Однако позже со счетов порта сняли арест.
По оценке Forbes, Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.
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