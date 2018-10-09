Братья Магомедовы продали долю в Новороссийском порту за 750 млн долларов

Арестованные братья Зиявудин и Магомед Магомедовы продали компании «Транснефть» долю в Новороссийском морском торговом порту

Компания приобрела 100% акций в предприятии Novoport Holding, которое принадлежало на паритетных условиях «Транснефти» и группе «Сумма». Ранее Novoport Holding контролировал 50,1% НМТП, сообщила 8 октября пресс-служба компании.

Сумма сделки составила 750 млн долларов. В сообщении пресс-службы «Транснефти» говорится, что финансирование произведено за счет заемных денег. По оценке компании, это не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки.

Представитель «Суммы» рассказал РБК, что сделка была заключена на рыночных условиях. Братья Магомедовы владели долей НМТП пополам. Сотрудник «Суммы» пояснил, что за восемь лет совместного с «Транснефтью» управления порт достиг высоких операционных и финансовых результатов.

«Полагаем, что сейчас "Транснефть" является для него единственно верным контролирующим акционером», — добавил представитель «Суммы».