Суд арестовал счета Новороссийского порта — «Ведомости»

Суд арестовал счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по уголовному делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых

Об этом рассказал председатель правления компании «Транснефть», совладелец порта Николай Токарев. Он отметил, что сейчас «Транснефть» работает со следователями. Компания пытается добиться снятия ареста со счетов порта. По словам Токарева, порт необходимо вернуть в нормальное рабочее состояние. Нужно создать условия, при которых предприятие с грузооборотом 140 млн тонн в год и 7 тыс. сотрудников могло нормально выполнять свои производственные задачи.

Представитель компании не назвал стоимость активов и сумму на счетах, которые арестовали. Он добавил, что «Транснефть» сохраняет интерес к покупке доли группы «Сумма» в НМТП, пишут «Ведомости».