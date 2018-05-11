Совладельцам группы «Сумма» Магомедовым предъявили обвинение

Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных денег

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Также обвинение предъявлено бывшему главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.

Всех троих фигурантов допросили. Из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером преступного сообщества, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. По данным следствия, два эпизода были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Ущерб от этого составил более 2,5 млрд рублей.

По данным издания, никто из троих обвиняемых свою вину не признал.