Совладельцам группы «Сумма» Магомедовым предъявили обвинение
Совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявили обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных денег
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Также обвинение предъявлено бывшему главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.
Всех троих фигурантов допросили. Из фабулы обвинения следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь лидером преступного сообщества, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником, по версии следствия, выступал Артур Максидов. В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. По данным следствия, два эпизода были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Ущерб от этого составил более 2,5 млрд рублей.
По данным издания, никто из троих обвиняемых свою вину не признал.
Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест.
Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, «Трансконтейнере», НКХП, «Объединенной зерновой компании». Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».
По оценке Forbes, Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.
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