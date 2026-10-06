«Похолодание уже пришло». В детсадах Ставрополья начали включать отопление

5 октября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что поручил главам муниципалитетов и ресурсоснабжающим организациям начать подачу тепла, не дожидаясь нормативных сроков. По его словам, готовность региона к зиме составляет 95%.

«У нас похолодание уже пришло в Ставропольский край. Не надо ждать долго до включения горячего водоснабжения и отопления. Принимайте решения вовремя и реагируйте на запросы людей. Чтобы у нас не было так, что уже сосульки висят, а мы еще к отоплению и не подходили», — заявил Владимиров.