«Похолодание уже пришло». В детсадах Ставрополья начали включать отопление

Ставропольский край

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  • © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com
    © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com

Губернатор Ставропольского края потребовал от местных чиновников не затягивать с отопительным сезоном

5 октября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что поручил главам муниципалитетов и ресурсоснабжающим организациям начать подачу тепла, не дожидаясь нормативных сроков. По его словам, готовность региона к зиме составляет 95%.

«У нас похолодание уже пришло в Ставропольский край. Не надо ждать долго до включения горячего водоснабжения и отопления. Принимайте решения вовремя и реагируйте на запросы людей. Чтобы у нас не было так, что уже сосульки висят, а мы еще к отоплению и не подходили», — заявил Владимиров.

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Первые социальные объекты уже начали подключать к теплу. 2 октября отопление включили в детсадах Пятигорска и Лермонтова, а 6 октября — Ставрополя и Кисловодска.

Напомним, что обычно отопительный сезон начинают, если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимается выше 8 °C. Это не касается соцобъектов, так как тепло им подают по заявкам.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае вырастут тарифы на газ.

Детские сады ЖКХ Кисловодск общество Отопительный сезон Ставрополь Ставрополье

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