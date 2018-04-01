Суд арестовал совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова

Тверской суд Москвы отправил под арест совладельца группы «Суммы» Магомеда Магомедова, которого подозревают в хищениях бюджетных денег, растрате и создании преступного сообщества

В постановлении судьи Марии Сизинцевой говорится, что в отношении Магомедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая.

Суд отказался удовлетворить ходатайства адвокатов бизнесмена о применении к нему залога в 2,5 млрд рублей либо об избрании ему пресечения в виде домашнего ареста. Защита указала суду на то, что у Магомеда Магомедова на иждивении шесть малолетних детей, а также имеется ряд хронических заболеваний.

Ранее суд отправил под арест брата Магомеда Магомедова — Зиявудина, сообщает «Интерфакс».

Из материалов дела, оглашенных во время заседания, следует, что братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд рублей. Всего, по данным следствия, речь идет о семи преступных эпизодах хищения средств федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу «Сумма». Следствие полагает, что значительная часть похищенных денег находится за рубежом на офшорных счетах, сообщает РБК.

Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

По оценке Forbes Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.