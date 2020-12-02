Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад. Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?

Портал Юга.ру решил сравнить Краснодар образца 2016 и 2020 годов. Спойлер — город изменился, и не только благодаря Сергею Галицкому.

Дизайнер и урбанист Артемий Лебедев 29 ноября опубликовал на своем ютуб-канале ролик «Краснодар — экскурсия по городу». Фото и видео были сняты Лебедевым во время посещения краевой столицы в 2016 году. По просьбе журналиста портала Юга.ру краснодарские архитекторы Артем Слюсаревский и Евгения Княжева посмотрели ролик и поделились мнением о том, актуальны ли замечания Лебедева спустя четыре года.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир рассказала, что делают чиновники для благоустройства городской среды. А фотограф Елена Синеок прошла по маршруту Лебедева, чтобы понять, что на самом деле изменил дизайн-код, разработанный мэрией.

Аэропорт — скучная навигация и много рекламы

Артемий Лебедев Дизайнер

Лебедев начал свою экскурсию по городу, как только спустился с трапа самолета в Международном аэропорту Краснодара. По его мнению, это довольно унылое место, где все свободные поверхности заняты рекламой.

— Довольно некрасивая навигация в аэропорту. Слишком много всяких деталей, подробностей, рекламы и всего остального. Абсолютно ужасная и избыточная иконка «Выход в город». Мало того, что на ней уже нарисована стрелка, — эта стрелка сопровождается еще одной стрелкой. Прямоугольник двери помещен в еще один прямоугольник. Это классика бюрократического дизайна.

Артем Слюсаревский Архитектор

— Здесь сложно спорить с Артемием. Но стоит отметить, что, во-первых, существующий дизайн навигации достался нам по наследству от аэропорта Чанги в Сингапуре, а во-вторых, ситуация с рекламой стала на порядок лучше. В частности, повсеместная оклейка рекламой остекления уже в прошлом.

Евгения Княжева Архитектор

— Проблема заключается даже не дизайн-коде, а в ансамбле зданий и инфраструктуре в целом. Вопрос реконструкции аэропорта [сейчас] стоит еще острее, чем в 2016 году. В этом году выделены средства на разработку проекта, который планируется реализовать к 2024 году. Я думаю, что визуальные характеристики улучшатся вместе со всеми составляющими нового аэропорта.

Фотограф портала Юга.ру последний раз снимала в аэропорту в 2019 году. Тогда навигация и интерьер существенно ничем не отличались от увиденного московским дизайнером.

Визуальный мусор в городе

Артемий Лебедев Дизайнер

Утром Лебедев отправился гулять по центральным улицам города. — Мы видим, какое количество абсолютно избыточных деталей висит здесь прямо в одном кадре. И реклама, и знаки, и кондиционеры. Вот если всё это почистить, будет, конечно, страшная красота.

Артем Слюсаревский Архитектор

— Проблема визуального загрязнения поднимается давно. Ее стараются решить на уровне департамента архитектуры и градостроительства города с 2015 года, когда появился инструмент «Обязательные технические условия по содержанию зданий, сооружений и земельных участков», который опирался на принятые правила благоустройства. Артемий также обращает внимание на провода, которые фигурируют на многих его фото. И это одно из тех отличий улиц нашего города от, скажем, европейского. К сожалению, перенос проводов под землю требует больших трудозатрат и финансовых вложений, что на данном этапе не делает решение этой проблемы целесообразной.

Если всё это почистить, будет, конечно, страшная красота. Артемий Лебедев

Евгения Княжева Архитектор

— Борьба с визуальным мусором началась в 2019 году, когда департамент архитектуры и градостроительства Краснодара во главе с Натальей Машталир разработал дизайн-код. Он представляет из себя набор основных требований, предъявляемых элементам городской среды — вывескам, освещению, отделке фасадов, конфигурации входных групп, навесам и всему остальному.

Дизайн-код постепенно, но уверенно распространяется на весь город. Считаю, что нужно ужесточить требования к рекламе и увеличить суммы штрафов, чтобы ускорить процесс улучшения визуальной среды.

Наталья Машталир Главный архитектор Краснодара

— С конца 2018 года мы ведем работу по приведению улиц Краснодара в порядок в соответствии с разработанным нами дизайн-кодом. За два года было выдано почти 5 тыс. обязательных технических условий по приведению предприятий потребительской сферы к правилам благоустройства. Да и сами правила стали строже. Работу по внесению в них изменений мы вели с 2019 года. В итоге 18 июня 2020 года городская дума внесла в них изменения. Теперь приводить в хорошее состояние вывески должно стать легче.

Мы работаем не только силовыми методами, но и методами убеждения — проводим встречи с предпринимателями, выступаем в СМИ, даже ведем аккаунт в инстаграме. Сами жители стали обращаться к нам официальными письмами в семь раз чаще, чем в 2018 году. Потому что видят, что это работает.

Конечно, нам бы очень помогло внесение изменение в КоАП — увеличение повторных штрафов. Ошибиться может каждый, а вот повторное нарушение — уже точно не от незнания. Предложили это профильному комитету ЗСК, они думают. В любом случае, такая комплексная работа дает видимый эффект, пусть и не быстрый.

Мы работаем не только силовыми методами, но и методами убеждения. Наталья Машталир

Гуляя по городу в марте 2016 года, Артемий Лебедев увидел несколько баннеров на фасадах домов. В частности, он отметил баннер с казаком и казачкой на стене музея Коваленко. «Какой-то очередной самовосхваляющий баннер, чтобы люди поняли, как надо относиться к себе и себя воспринимать», — высказался дизайнер. Сейчас на здании нет этого баннера. Но с 2017 года висит новый, но тоже с казаками.

Е, е, е, е, е, е, е, е, е, е

Лебедев обратил внимание на обилие урн и лавочек с золочеными вензелями «Е», которые стали устанавливать в городе в 2012 году. «Когда-то город был назван в честь Екатерины II, и теперь каждую урну украшает инициал из буквы "Е"», — отметил дизайнер.

Артемий Лебедев Дизайнер

Ужасная городская навигация и указатели

— Ужасная городская навигация. Все дорожные знаки размещены на двойных дугообразных палках, это местный урбанистический колорит. Огромные автомобильные указатели находятся чуть выше человеческого роста и тем самым загромождают город. Такие конструкции надо вешать гораздо выше.

Артем Слюсаревский Архитектор

— Здесь сложно не согласиться. Данные стойки, которые, по мнению Артемия, отвечают за местный урбанистический колорит, действительно не выглядят современными. Однако стоит отметить, что в 2020 году в Краснодаре проводился конкурс концепций декоративного освещения улицы Красной, где в техническом задании также предполагалось разработать дизайн опор. Надеюсь, что результаты мы увидим в ближайшие годы.

Что касается автомобильных знаков, то опять же нельзя не согласиться с Артемием. Важно отметить, что загромождение в этом случае часто вызвано размещением их на тротуаре, что затрудняет пешеходную доступность. Это выражает идею привилегированного положения автомобилистов над пешеходами, которая давно отжила себя в архитектурно-градостроительном дискурсе.

Евгения Княжева Архитектор

— Городская навигация, в том числе знаки, очень часто диктуется федеральными нормами — например, ГОСТ Р 52289-2019, один из пунктов которого говорит о том, что нижняя отметка дорожных знаков в городской среде варьируется на высоте от 2 до 4 метров. Поэтому фактически, всё по государственным стандартам. Вывод — пересматривать стандарты, создавая более понятные материалы для исполнителей на местах. Тем более, стандарты эти уже разработаны институтом «Стрелка» и касаются они всех аспектов городской среды. В общем и целом, положительные сдвиги в этом направлении есть.

Архитектура, которую никто не ценит

Артемий Лебедев Дизайнер

— Встречаются разные образцы классической или псевдоклассической архитектуры. А также встречаются вполне себе качественные образцы дореволюционной архитектуры. Которую здесь никто не ценит, а использует исключительно как носитель для рекламы.

Зачем-то посреди города возвышается большой стеклянный небоскреб [отель Marriott — Юга.ру]. Зачем в Краснодаре стали строить небоскребы — это абсолютная загадка, потому что город преимущественно одноэтажный.

Евгения Княжева Архитектор

— Тема исторического наследия сегодня очень остро стоит на повестке дня. Во-первых, в 2018 году центральная часть Краснодара получила статус исторического поселения. С этого момента в городе и регламентах, которые в нём работают, произошел ряд изменений. Статус исторического поселения диктует многие характеристики нового строительства: высотность, плотность, даже материалы отделки.

Юга.ру писали о том, что изначально, в июне 2018 года, экспертная комиссия предлагала включить 94 квартала в границы исторического центра города. Позже несколько кварталов рекомендовали исключить. В январе 2019-го исторические границы предложили расширить до 133 кварталов. Приказ об утверждении границ утвердили 1 марта того же года.

Во-вторых, образовалось несколько групп, активно поднимающих вопросы, касающиеся истории. Например, волонтеры исторического наследия Кубани и «Том Сойер Фест», который занимается реставрацией зданий и элементов фасадов.

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Жители и профессиональное сообщество задумались над поиском городской идентичности, начинают ценить историю города и глубже интересоваться ей. Появилось несколько интересных экскурсоводов, которые формируют свежий взгляд на городское прошлое.

Артем Слюсаревский Архитектор

— Тезис Артемия о том, что «качественные образцы дореволюционной архитектуры здесь никто не ценит», в 2020-м хочется оспорить наиболее горячо. На уровне общественной дискуссии пришло понимание о важности сохранения и бережного восстановления исторических зданий. Можно вспомнить резонансные публикации Варламова об убийстве фасадов исторических зданий в Краснодаре с последующей обшивкой их керамогранитом, вызвавших бурное негодование в социальных сетях. Сейчас новости об исторических зданиях в Краснодаре чаще приходят в позитивном формате. В отличие, например, от Ростова, где буквально несколько дней назад снова подозрительно горели здания в центре.

Одним из ярких примеров хороших новостей в данном контексте стало недавнее известие о начале работ по реконструкции мельницы Киор-Оглы по улице Северной. Об этом здании говорили много лет и архитекторы, и историки, и городские активисты, студенты архитектурных вузов регулярно выбирали данный объект для своих дипломных работ. И вот в 2020 году начались реальные проектные работы по реконструкции. В этом смысле, по сравнению с 2016 годом, вопрос сохранения исторического архитектурного наследия хочется воспринимать с осторожным оптимизмом.

Вопрос сохранения исторического архитектурного наследия хочется воспринимать с осторожным оптимизмом Артем Слюсаревский

Артемий Лебедев Дизайнер

О велосипедных дорожках

— Краснодар очень хочет быть современным, поэтому нарисовал велосипедную дорожку. За всё время в городе я не встретил ни одного велосипедиста.

Евгения Княжева Архитектор

— По сравнению с 2016 годом у нас произошел прорыв. Велосипедных дорожек не стало намного больше, удобство их пока оставляет желать лучшего. Но если вы посмотрите новый утвержденный генеральный план, то увидите там велодорожки на всех основных улицах и в парках города.

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Я надеюсь, что мы все-таки реализуем выделенные полосы, откажемся от маршруток и еще больше разовьем общественный транспорт. Потому что велосипедное движение разовьется только при отказе от личного транспорта, когда перестанем отдавать основной приоритет собственным автомобилям. Позитивная тенденция наблюдается также в обилии прокатов самокатов и велосипедов, которые активно используют не только гости, но и жители города.

Бессмысленные таблички с QR-кодами

По мнению Лебедева, таблички с QR-кодами на фасадах зданий — это «очень модное, но абсолютно бессмысленное решение».

Евгения Княжева Архитектор

— QR-коды — не такая уж бессмысленная вещь. Сейчас, насколько я знаю, разрабатывается новая система кодов, которая будет рассказывать жителям об истории города и его знаковых событиях.

Подобные кейсы есть во многих городах. Например, в Гатчине, если я не ошибаюсь, при сканировании появляется император Павел I, который рассказывает про здания на туристическом маршруте. Подобные интерактивные вещи эффективно внедряются в среду, и, я надеюсь, скоро реализуются у нас.

Артем Слюсаревский Архитектор

— Не думаю, что система QR-кодов на зданиях даже в 2016 году воспринималась как практика, способная стать массовой. В 2020 году это по-прежнему скорее исключение.

Они точно не являются обязательным фактором при формировании городской среды, скорее это дополнение в случаях, если оно уместно. В этом смысле сейчас актуальнее говорить о других новых технологиях — например, об умном городе или дополненной реальности.

О стадионе «Краснодар» и его окрестностях

Артемий Лебедев Дизайнер

— Это совершенно эпическое, ни на что не похожее произведение. По уровню нет вообще ничего похожего в Краснодаре, а также в радиусе тысячи километров отсюда. Антураж вокруг максимально советский, максимально непритязательный, максимально некрасивый. Ужасные заправки, сзади какие-то жуткие спальные районы, дачные поселки. Этот стадион выглядит так, как будто здесь приземлилось НЛО. Напротив этого стадиона находятся максимально уродские дома. Единственное, чем можно оправдать их существование, — тем, что люди, которые сидят в этих домах, смотрят на прекрасный стадион. На фоне зеленого заборчика [которым стадион был огорожен во время строительства — Юга.ру], возвышается ужасный дом принцессы из больной сказки [здание детского сада в ЖК «Панорама»].

Артем Слюсаревский Архитектор

— Стадион ФК «Краснодар» и прилегающий парк — действительно архитектурная гордость нашего города и пример того, как одиночный объект может задавать новые стандарты для всего местного рынка. Сейчас в диалогах между архитектором и застройщиком всё чаще можно услышать отсылки к стадиону или парку, что, безусловно, выводит локальную архитектурную повестку и дискуссию на качественно новый уровень.

По поводу здания детского сада, расположенного на территории ЖК «Панорама». К сожалению, подобная архитектура детских садов, школ и детских площадок с использованием агрессивно-ярких цветов как основного композиционного приема пока не ушла в прошлое. Хотя проекты новых объектов данной типологии всё чаще становятся более сдержанными и современными.

Евгения Княжева Архитектор

— Хочу подчеркнуть важное: эффект, произведенный парком и стадионом, распространяется на среду вокруг и на весь город в целом. Это как пыльца цветов, которую пчелы разносят по местности обитания. Пыльца в данном случае — повышение культурного слоя у жителей, понимание ими прекрасного, восприятие качественного благоустройства и комфортной среды.

Эффект, произведенный парком и стадионом, распространяется на среду вокруг и на весь город в целом Евгения Княжева

Парк распространяет свое влияние, люди начинают мыслить по-другому. В их сознании появляется альтернатива лавкам с вензелями «Е». Они начинают понимать, что такое современное благоустройство и лаконичность. Поэтому я считаю, что территория вокруг парка со временем тоже трансформируется. Потому что появится запрос жителей.