В Краснодаре утвердили новый генплан города

Напомним, в начале лета власти города сообщили о завершении работы над гепланом. С 6 июля по 6 августа жители города могли вносить замечания и предложения по проекту, а с 10 августа стартовал финальный этап обсуждений, на котором Комиссия по землепользованию и застройке изучила все замечания и подготовила окончательный вариант документа. Предполагалось, что обсуждения будут проходить в прямом эфире, однако в первый же день власти заявили , что Комиссия решила не выходить в эфир из-за возможного «давления».

Новую редакцию генплана краевой столицы приняли 2 сентября на 100-м внеочередном заседании городской Думы VI созыва. Документ определил перспективы развития города на ближайшие 20 лет — его разрабатывали два года вместе с петербургским «Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства».

По прогнозам, к 2040 году численность Краснодара превысит 3,2 млн человек, хотя территориально город может комфортно расселить не более 2,2 млн человек. Планируется, что часть людей будет жить в агломерации: Северском, Динском и Красноармейском районах, а также в Горячем Ключе.

Кроме того, в документе предусмотрели строительство двух транспортных колец и четырех коридоров, развитие трамваев и наземного метро, увеличение велодорожек. Также за 20 лет планируют построить 550 детсадов, 200 школ, 9 больниц, 60 поликлиник и другие социальные организации, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.