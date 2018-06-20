В границы исторического центра Краснодара предложили включить 94 квартала

На совещании в мэрии Краснодара обсудили количество кварталов, которые могут войти в границы исторического центра, и расположенные там объекты, нуждающиеся в сохранении

«Ход работ серьезно осложняет тот факт, что уже долгое время по ряду вопросов даже специалисты не могут прийти к согласию, общему знаменателю. Поэтому мы решили обсудить поквартально, разобрать все здания до единого — как те, которые имеют статус, так и те, которые в список планируется включить», — сказал Первышов.

На мероприятии прозвучало предложение включить в границы исторического центра 94 квартала. При этом Первышов призвал к поиску разумного баланса, взаимопонимания между историками и архитекторами — проработать алгоритм сохранения исторического вида центральной части города, при этом не допустить его полной «консервации».

Также было отмечено, что ограничения в зоне границ не должны стать барьерами — жесткий контроль за сохранением памятников не должен сказаться, в частности, на содержании зданий, не представляющих исторической ценности или стать препятствием при возможной реконструкции зданий.

Встреча по вопросам развития города стала уже шестой по счету. Мэр поручил выработать оптимальный вариант решения вопроса в кратчайшие сроки и выйти на детальные предложения, которые представят на обсуждение губернатору, сообщили в пресс-службе городской администрации.