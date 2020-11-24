Как выглядит с высоты птичьего полета новый стадион в Краснодаре, который строит Галицкий

Портал Юга.ру публикует фотографии нового объекта ФК «Краснодар», снятые с высоты птичьего полета в эти выходные.

Напомним, 6 сентября краснодарский фотограф Евгений Таранжин снял с коптера стройку в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского. Он опубликовал фотографии в соцсетях.

Интернет-пользователи высказали ряд теорий о том, что может появиться на этом месте. Например, еще одна очередь парка «Краснодар» или новый стадион. Информированный источник рассказал порталу Юга.ру, что бизнесмен Сергей Галицкий строит на территории академии дополнительный стадион. При этом в пресс-службе «Краснодара-2» отказались от официальных комментариев.

Фотограф продолжил наблюдать за ходом строительства и снимать с воздуха все этапы возведения объекта.

«На прошлой неделе, например, пошел прогресс по крыше. Видим, какая она будет, какой козырек, стало понятно, какой стадион будет по высоте. Уже почти готовы поля у третьего стадиона. Плюс, судя по плану, через дорогу от объекта ведутся работы по строительству еще одной парковки», — рассказал Евгений Таранжин.

Портал Юга.ру публикует фотографии новой арены, снятые краснодарским фотографом в эти выходные по просьбе редакции.