Варламов: В Ростов пришли варвары и пытаются разрушить город

Блогер и урбанист Илья Варламов считает, что в Ростове-на-Дону уничтожают исторические здания в центре, поэтому город «теряет идентичность и потенциал к развитию»

«Ростовчане считают себя патриотами, они готовы дать отпор врагам Родины, умереть за нее. Жители Ростова в интернете мастерски ставят на место представителей пятой колонны, ловят американских шпионов и травят либералов. В это время великую русскую историю и культуру у них под носом уничтожают реальные, а не виртуальные враги России», — написал Варламов в своем блоге.

По его словам, в центре города уничтожают исторические здания, а никто даже на улицу не выходит.

«Сейчас готовятся сожрать два кирпичных доходных дома начала XX века, построенных в стиле модерн. Здания в неплохом состоянии. Можно было приложить усилия и без спешки их отреставрировать, привести в порядок. Ростов стремительно теряет дом за домом. Вместе с ними он теряет идентичность и потенциал к развитию. Скоро от его истории ничего не останется. Просто пришли варвары и пытаются разрушить Ростов», — добавил блогер.

Как сообщали Юга.ру, ранее Варламов призвал ростовчан начать ненавидеть свой город.