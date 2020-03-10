Мэрия Краснодара объявила конкурс на иллюминацию улицы Красной. Но уточнила не все условия

В Краснодаре 10 марта объявили конкурс на лучший дизайн для новой иллюминации улицы Красной

Иллюминация на улице Красной появилась в 2009 году. На участке между Советской и Длинной установлены 52 перетяжки, на каждой из них по 7 кругов. В начале февраля 2020 года в мэрии Краснодара заявили, что треть кругов требуют капремонта. Глава города предложил провести конкурс и повесить новые гирлянды «с учетом возможностей городского бюджета», а также сделать световую подвеску на других центральных улицах. В конце февраля старые светодиодные точки начали поэтапно снимать и отправлять на ремонт. В начале марта в мэрии предложили специалистам в сфере архитектуры и градостроительства разработать концепцию иллюминации и опор освещения над проезжей частью улицы Красной и перпендикулярных ей улиц — в границах Рашпилевской, Советской, Красноармейской и Длинной. В жюри конкурса войдут члены Архитектурного совета при главе Краснодара. Глава Краснодара Евгений Первышов 10 марта на главной городской планерке заявил, что власти ждут предложений от горожан. Вместе с модернизацией иллюминации планируется снять все воздушные линии электропередачи и оформить их в «кабельном исполнении». Первышов уточнил, что работы начнутся с улицы Красной, однако сначала нужно будет обследовать сами столбы уличного освещения и их техническое состояние.

«Рассчитываю, что работа будет идти параллельно — и в части предложений по дизайну, и по обследованию столбов, и по оформлению линий электропередачи в кабельном исполнении», — сказал глава краевого центра. О старте конкурса объявила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. По ее словам, иллюминация должна подчеркивать сложившуюся застройку, не перетягивая на себя внимание. Новая конструкция должна быть уникальной, не копировать существующую где-то иллюминацию или ее элементы. Машталир уточнила, что необходимо акцентировать главный и второстепенный характер улиц, а также иллюминация должна подходить под любое время года и не быть тематической. Все желающие могут отправить заявку на str@krd.ru до 12:00 1 апреля 2020 года , в которой должны быть сделующие данные: пояснительная записка с описанием материалов, цветов, конструкций и концепции;

три визуализации (фотомонтаж) для каждого предложенного варианта;

в теме письма нужно указать: «конкурс_иллюминация». Главный архитектор Краснодара отметила: конструкции будут устанавливать на местах существующих опор освещения, поэтому не рекомендуется проектировать ее очень тяжелой, чтобы не увеличивать опоры. Кроме того, дизайн опор должен гармонировать с окружающей застройкой. Предложенное решение не должно быть дорогим в эксплуатации.

Кроме того, Машталир объяснила порталу Юга.ру, что пока что все требования относительны и конкурс является творческим. У мэрии нет никаких конкретных параметров веса конструкции и размеров ее стоимости. Участникам предлагают придумать и прислать эскиз, с которым после этого продолжит работать команда дизайнеров и архитекторов. Также главный архитектор уточнила, что на этот проект уже есть финансирование, однако его сумму пока не называют. В пресс-службе администрации города также не смогли уточнить предполагаемый бюджет, который выделят для реализации проекта.

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