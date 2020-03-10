Мэрия Краснодара объявила конкурс на иллюминацию улицы Красной. Но уточнила не все условия

Краснодарский край

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В Краснодаре 10 марта объявили конкурс на лучший дизайн для новой иллюминации улицы Красной

Иллюминация на улице Красной появилась в 2009 году. На участке между Советской и Длинной установлены 52 перетяжки, на каждой из них по 7 кругов. В начале февраля 2020 года в мэрии Краснодара заявили, что треть кругов требуют капремонта. Глава города предложил провести конкурс и повесить новые гирлянды «с учетом возможностей городского бюджета», а также сделать световую подвеску на других центральных улицах. В конце февраля старые светодиодные точки начали поэтапно снимать и отправлять на ремонт.

В начале марта в мэрии предложили специалистам в сфере архитектуры и градостроительства разработать концепцию иллюминации и опор освещения над проезжей частью улицы Красной и перпендикулярных ей улиц — в границах Рашпилевской, Советской, Красноармейской и Длинной. В жюри конкурса войдут члены Архитектурного совета при главе Краснодара.

Глава Краснодара Евгений Первышов 10 марта на главной городской планерке заявил, что власти ждут предложений от горожан. Вместе с модернизацией иллюминации планируется снять все воздушные линии электропередачи и оформить их в «кабельном исполнении». Первышов уточнил, что работы начнутся с улицы Красной, однако сначала нужно будет обследовать сами столбы уличного освещения и их техническое состояние.

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«Рассчитываю, что работа будет идти параллельно — и в части предложений по дизайну, и по обследованию столбов, и по оформлению линий электропередачи в кабельном исполнении», — сказал глава краевого центра.

О старте конкурса объявила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. По ее словам, иллюминация должна подчеркивать сложившуюся застройку, не перетягивая на себя внимание. Новая конструкция должна быть уникальной, не копировать существующую где-то иллюминацию или ее элементы. Машталир уточнила, что необходимо акцентировать главный и второстепенный характер улиц, а также иллюминация должна подходить под любое время года и не быть тематической.

Все желающие могут отправить заявку на str@krd.ru до 12:00 1 апреля 2020 года, в которой должны быть сделующие данные:

  • пояснительная записка с описанием материалов, цветов, конструкций и концепции;
  • три визуализации (фотомонтаж) для каждого предложенного варианта;
  • в теме письма нужно указать: «конкурс_иллюминация».

Главный архитектор Краснодара отметила: конструкции будут устанавливать на местах существующих опор освещения, поэтому не рекомендуется проектировать ее очень тяжелой, чтобы не увеличивать опоры. Кроме того, дизайн опор должен гармонировать с окружающей застройкой. Предложенное решение не должно быть дорогим в эксплуатации.

Кроме того, Машталир объяснила порталу Юга.ру, что пока что все требования относительны и конкурс является творческим. У мэрии нет никаких конкретных параметров веса конструкции и размеров ее стоимости. Участникам предлагают придумать и прислать эскиз, с которым после этого продолжит работать команда дизайнеров и архитекторов. Также главный архитектор уточнила, что на этот проект уже есть финансирование, однако его сумму пока не называют. В пресс-службе администрации города также не смогли уточнить предполагаемый бюджет, который выделят для реализации проекта.

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Напомним, похожий конкурс власти Краснодара провели весной 2017 года. Тогда выбирали дизайн городских баннеров для заборов. За макеты голосовали жители города и специальная конкурсная комиссия. На конкурс дизайнеры и дизайн-бюро представили более 140 вариантов заборов. Из них выбрали 9, но затем этот список решили расширить из-за большого количества интересных работ.

После этого власти определили победителей конкурса, однако до реализации проекта не дошло. Портал Юга.ру спросил у Натальи Машталир, не получится ли с конкурсом на иллюминацию так же, как с голосованием за дизайн заборов. В ответ архитектор объяснила, что по закону муниципалитет не имеет права тратить бюджетные деньги на обустройство чужой собственности, а заборы чаще всего принадлежали застройщикам. И именно из-за юридических вопросов два года назад не получилось реализовать проекты с баннерами.

В ноябре 2019 года то же самое порталу Юга.ру рассказал помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. Тогда он заявил, что администрация не обязана была вешать готовые баннеры, а могла только рекомендовать их застройщикам.

Сейчас же, по мнению Машталир, таких проблем получится избежать из-за наличия финансирования. По ее словам, это и является гарантией для всех участников конкурса.

Архитектура Дизайн Евгений Первышов Исторический центр Конкурсы Краснодар Наталья Машталир

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