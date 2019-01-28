Исторические границы Краснодара предложили расширить до 133 кварталов
На заседании общественного градостроительного совета в Краснодаре обсудили расширение границ исторического центра
Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 экспертная комиссия предложила включить в границы исторического центра Краснодара 94 квартала. Позже стало известно, что несколько кварталов из регламента рекомендовали исключить.
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На заседании 28 января мэр города Евгений Первышов сообщил, что границы исторического поселения планируют расширить до 133 кварталов — в проект включены кварталы от ул. Кондратенко до кинотеатра «Аврора».
«Документы сданы в управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, их будет рассматривать научный совет. Мы рассчитываем, что новые границы исторического поселения будут скоро утверждены», — сказал глава Краснодара.
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Напомним, вариант модернизации центральной части краевой столицы рассмотрели в августе на заседании общественного градостроительного совета под руководством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Проект макета разработала группа архитекторов под руководством Юрия Щербинина. В него вошли 60 кварталов центра.
Губернатор тогда подчеркнул, что высотный регламент центра города уже одобрен и останется неизменным — выше 5-6 этажей здания не должны быть.
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