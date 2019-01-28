Исторические границы Краснодара предложили расширить до 133 кварталов

На заседании общественного градостроительного совета в Краснодаре обсудили расширение границ исторического центра

Как сообщали Юга.ру, в июне 2018 экспертная комиссия предложила включить в границы исторического центра Краснодара 94 квартала. Позже стало известно, что несколько кварталов из регламента рекомендовали исключить .

На заседании 28 января мэр города Евгений Первышов сообщил, что границы исторического поселения планируют расширить до 133 кварталов — в проект включены кварталы от ул. Кондратенко до кинотеатра «Аврора».

«Документы сданы в управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, их будет рассматривать научный совет. Мы рассчитываем, что новые границы исторического поселения будут скоро утверждены», — сказал глава Краснодара.