В Краснодаре запустили проект расписания общественного транспорта «QR-остановка». Но работает он не очень
Власти Краснодара 30 октября рассказали о запуске проекта, по которому расписание транспорта можно узнать через QR-табло. Портал Юга.ру проверил, как он работает
Первое QR-табло с расписанием общественного транспорта установили 30 октября на остановке «ТРЦ Галерея-Краснодар» (в сторону улицы Коммунаров). В ближайшее время подобные таблички в тестовом режиме установят еще на нескольких площадках. Если пассажиры позитивно воспримут нововведение, то QR-табло появится на всех остановках города.
Чтобы узнать время прибытия транспорта, необходимо навести камеру смартфона на QR-код — после этого по ссылке откроется расписание маршрутов, которые приедут на конкретную остановку в течение 60 минут. Никакого специального приложения скачивать не нужно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
«В Краснодаре сегодня активно используются электронные табло. Однако, эта технология достаточно затратная. Помимо того, что табло работает за счет электроэнергии, его необходимо регулярно обслуживать, ремонтировать и оплачивать каналы связи. При этом реализация проекта «QR-остановка» требует минимальных затрат», — рассказал начальник городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.
Днем 30 октября журналистка портала Юга.ру побывала на остановке «ТРЦ Галерея-Краснодар» и проверила, как работает проект «QR-остановка».
«Если бы я не прочитала новость, что ее установили, я бы никогда не обратила внимания на нее. Она очень маленькая, незаметная и у меня не получилось считать код», — отметила девушка.
Кроме того, журналистка обратила внимание, что табличка висит очень высоко и смотрит на проезжую часть.
«На меня чуть троллейбус не наехал. Очень неудобно, там же как раз останавливается общественный транспорт», — подчеркнула сотрудница редакции.
Вечером она снова проходила мимо остановки и заметила вторую табличку, которая висит немного ниже. Однако QR-код с нее так и не удалось считать — в темное время суток на глянцевой табличке появились блики от фонарей. Журналистка попросила протестировать табличку девушку, которая стояла на остановке, но у нее тоже не получилось. Распознать код сотруднице редакции удалось с третьей попытки и после того, как она скачала приложение для QR-кодов. Однако, что автобус № 96 приехал не через 2 минуты, как было указано в расписании, а через 5 минут.
Отметим, у другой сотрудницы редакции код с таблички смартфон считал даже с фотографии, при этом никакого дополнительного приложения не потребовалось.
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