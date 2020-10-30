В Краснодаре запустили проект расписания общественного транспорта «QR-остановка». Но работает он не очень

Власти Краснодара 30 октября рассказали о запуске проекта, по которому расписание транспорта можно узнать через QR-табло. Портал Юга.ру проверил, как он работает

«В Краснодаре сегодня активно используются электронные табло. Однако, эта технология достаточно затратная. Помимо того, что табло работает за счет электроэнергии, его необходимо регулярно обслуживать, ремонтировать и оплачивать каналы связи. При этом реализация проекта «QR-остановка» требует минимальных затрат», — рассказал начальник городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

Чтобы узнать время прибытия транспорта, необходимо навести камеру смартфона на QR-код — после этого по ссылке откроется расписание маршрутов, которые приедут на конкретную остановку в течение 60 минут. Никакого специального приложения скачивать не нужно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Первое QR-табло с расписанием общественного транспорта установили 30 октября на остановке «ТРЦ Галерея-Краснодар» (в сторону улицы Коммунаров). В ближайшее время подобные таблички в тестовом режиме установят еще на нескольких площадках. Если пассажиры позитивно воспримут нововведение, то QR-табло появится на всех остановках города.

Днем 30 октября журналистка портала Юга.ру побывала на остановке «ТРЦ Галерея-Краснодар» и проверила, как работает проект «QR-остановка».

«Если бы я не прочитала новость, что ее установили, я бы никогда не обратила внимания на нее. Она очень маленькая, незаметная и у меня не получилось считать код», — отметила девушка.

Кроме того, журналистка обратила внимание, что табличка висит очень высоко и смотрит на проезжую часть.

«На меня чуть троллейбус не наехал. Очень неудобно, там же как раз останавливается общественный транспорт», — подчеркнула сотрудница редакции.

Вечером она снова проходила мимо остановки и заметила вторую табличку, которая висит немного ниже. Однако QR-код с нее так и не удалось считать — в темное время суток на глянцевой табличке появились блики от фонарей. Журналистка попросила протестировать табличку девушку, которая стояла на остановке, но у нее тоже не получилось. Распознать код сотруднице редакции удалось с третьей попытки и после того, как она скачала приложение для QR-кодов. Однако, что автобус № 96 приехал не через 2 минуты, как было указано в расписании, а через 5 минут.

Отметим, у другой сотрудницы редакции код с таблички смартфон считал даже с фотографии, при этом никакого дополнительного приложения не потребовалось.