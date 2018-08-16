Первышов: Эксперты рекомендовали исключить несколько кварталов из регламента исторического центра Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о разработке проекта предмета охраны исторического поселения города

Как сообщали Юга.ру, в границы исторического центра Краснодара предложили включить 94 квартала. Экспертная группа рассматривает градостроительную ценность каждого здания, расположенного на территории кварталов, и в итоге должна разработать градостроительный регламент исторического центра.

Глава краевого центра на брифинге 16 августа рассказал, что до конца года состоится два заседания по вопросам исторического поселения, после этого все материалы передадут в управление по государственной охране объектов культурного наследия Краснодарского края.

Первышов отметил, что в итоге в историческом центре может остаться меньше 94 кварталов. Например, из проекта были единогласно исключены несколько кварталов, на которых не осталось ни одного исторического здания.

«Еще не факт, что сохранится именно 94 квартала. На ряде заседаний экспертная комиссия рекомендовала исключить несколько кварталов. Это рекомендация. Будет она принята или нет — вопрос, — подчеркнул мэр. — В результате всей этой работы мы должны иметь исторический центр, который будет востребован в том числе и для туристов».