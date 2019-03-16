133 квартала и дома до 21 метра в высоту. В Краснодаре обсудили утвержденные границы исторического центра

В администрации Краснодарского края 15 марта обсудили реконструкцию центральной части города в соответствии с утвержденными границами исторического центра

Приказ об утверждении предмета охраны, границ и требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения Краснодара утвердили 1 марта. Авторами проекта документа стали эксперт АЦ «Югреставрация» Татьяна Воронина и специалисты Южного филиала Института наследия Виталий Бондарь и Оксана Маркова. Слушания по этому вопросу шли около года, в них принимали участие архитекторы, строители, чиновники и эксперты.

В историческое поселение включили 113 кварталов застройки в центральной части города, четыре зеленые зоны, две площади, Всесвятское кладбище — всего 417 гектаров. Границы проходят вдоль Городского сада, поднимаются вдоль Гудимы, Леваневского, Янковского, Кирова, Фрунзе к улице Бабушкина; отдельно в поселение включена территория около вокзала Краснодар-I. Вся территория разделена на зоны: историческая презентационная (парадная) зона вдоль Красной, прилегающие к ней улицы — историческая общественно-деловая зона, зона исторических жилых кварталов и т. п.

В проект вошел 271 объект культурного наследия и 433 объекта ценной градоформирующей застройки. Также предмет охраны включил в себя объемно-пространственную структуру поселения, историческую планировку кварталов, композицию и силуэт застройки, охраняемые панорамы и виды. Этот же приказ утверждает требования к градостроительным регламентам. Новое строительство в границах указанной территории будет жестко регламентироваться — начиная от размера вывесок, заканчивая высотой зданий. В центре кварталов она не должна превышать 21 метра (6 этажей), по периметру — от 2 этажей (9 метров). А, к примеру, вдоль Красной капстроительство запрещается. В фасадных решениях объектов, формирующих уличный фронт застройки, обязательно использование характерных пропорций, масштабов и ритма исторических фасадов.

На территории исторического поселения запрещено будет размещать торгово-развлекательные центры, приюты для животных, промышленные предприятия, санатории, объекты придорожного сервиса с размещением емкостей с ГСМ и другие объекты, которые будут противоречить параметрам среды или угрожать сохранности объектов. «Нормативный акт принят, теперь надо внести изменения в генплан и правила землепользования и застройки. Мы это делаем не для того, чтобы законсервировать трущобы, которых сейчас в центре достаточно, а создать комфортное жилье. И сохранить при этом объекты исторического наследия», — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе обсуждения документа. Реконструкцию центральных кварталов планируют проводить комплексно. «Нельзя проектировать один квартал — только группой. Мы назвали это принципом девяти кварталов. Для них определят единый стиль, цвет, построят многоярусную подземную парковку», — отметил руководитель департамента по архитектуре и градостроительству региона Юрий Рысин. Кондратьев поручил начать подготовку конкурсной документации для проектов по комплексной реконструкции кварталов, сообщили в пресс-службе администрации края.