Варламов раскритиковал варварский ремонт зданий в Краснодаре

Блогер Илья Варламо обратил внимание на плохие примеры реставрации зданий в центре Краснодара

Он отметил, что в городах России не прекращается архитектурный погром. «Сегодня эстафету принимает Краснодар, который переживает нашествие горе-реставраторов», — написал Варламов в своем блоге. Он привел в пример фотографии, опубликованные в пабликах hello.krasnodar и «Туподар Краснодар» в инстаграме.

На кадрах «до» и «после» дом по улице Рашпилевской, 54, которую ремонтная бригада, по словам Варламова, превратила «в омерзительный бетонный барак». И дом по улице Коммунаров, 92, где красивые высокие двери заменила глухая металлическая стандартных размеров. «Потому что негоже современному краснодарцу жить и работать в красивом доме», — отметил Варламов.

Блогер добавил, что через десять лет старожилы российских городов будут встречаться в центре, озираться и, глядя «на бизнес-центры из цветного стекла, попугайские ТРЦ и исторические здания, спрятанные за дешевыми вентфасадами, вздыхать: "И кому все это мешало?"», отсылая к старому анекдоту.