Варламов раскритиковал варварский ремонт зданий в Краснодаре
Блогер Илья Варламо обратил внимание на плохие примеры реставрации зданий в центре Краснодара
Он отметил, что в городах России не прекращается архитектурный погром.
«Сегодня эстафету принимает Краснодар, который переживает нашествие горе-реставраторов», — написал Варламов в своем блоге.
Он привел в пример фотографии, опубликованные в пабликах hello.krasnodar и «Туподар Краснодар» в инстаграме.
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На кадрах «до» и «после» дом по улице Рашпилевской, 54, которую ремонтная бригада, по словам Варламова, превратила «в омерзительный бетонный барак». И дом по улице Коммунаров, 92, где красивые высокие двери заменила глухая металлическая стандартных размеров.
«Потому что негоже современному краснодарцу жить и работать в красивом доме», — отметил Варламов.
Блогер добавил, что через десять лет старожилы российских городов будут встречаться в центре, озираться и, глядя «на бизнес-центры из цветного стекла, попугайские ТРЦ и исторические здания, спрятанные за дешевыми вентфасадами, вздыхать: "И кому все это мешало?"», отсылая к старому анекдоту.
Ранее Юга.ру писали про «Дом с розой» 1912 года постройки на углу улиц Октябрьской и Комсомольской, входящий в перечень объектов культурного наследия, который обшили белым сайдингом. Власти тогда заявили, что действия владельца здания не нарушают Жилищный кодекс РФ, однако «бесхозяйственно содержимый объект культурного наследия» могут изъять собственника.
В материале Невечный город Юга.ру рассказывали о том, как в Краснодаре защищают памятники архитектуры. А в статье Новая жизнь старого города. Краснодар, которому повезло — об удачных примерах ремонта и реставрации зданий в историческом центре.
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