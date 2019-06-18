Юга.ру рассказывают о том, как в центре Краснодара обнаружили дом, который, по мнению жителей города, должны не снести, а взять под охрану государства.

В последние несколько дней в интернете краснодарцы писали о том, что здание, которое начали сносить на Коммунаров, 108, оказалось очень красивым изнутри. Сегодня журналист и фотограф Юга.ру поехали и посмотрели на него собственными глазами. Дом оказался действительно необычным. В чем же дело и какова предыстория, читайте ниже.

О том, что в Краснодаре собираются снести три десятка старых зданий в центре города, было известно еще весной — в апреле 2019 года «Единая служба заказчика» определила подрядчика, который должен демонтировать дома по 12 адресам. Никаких вопросов этот документ поначалу не вызвал — сообщалось, что все здания, признанные ветхими или аварийными, подлежат демонтажу, а давно выселенные жильцы получили новые благоустроенные квартиры. Работы по сносу планировалось завершить до конца лета.

Однако в июне обеспокоенные жители Краснодара обратились к депутату Госдумы Наталье Костенко с просьбой проверить, не входят ли демонтируемые дома в число памятников культурного наследия или исторически ценных градоформирующих объектов. С просьбой провести проверку депутат обратилась к мэру Краснодара Евгению Первышову, прокурору края Сергею Табельскому и руководителю управления по государственной охране объектов культурного наследия Роману Семихатскому.

Тогда же директор городского департамента строительства Артем Аганов рассказал о подробностях работ по демонтажу зданий, которые власти признали ветхими и аварийными. Чиновник пояснил, что никаких претензий у органов госохраны памятников к деятельности подрядчика нет.

— Адреса всех этих строений, которые признаны опасными для проживания и подлежащими сносу после расселения, мы заблаговременно передали в управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Возражений или замечаний по этому перечню из ведомства не поступало. В настоящий момент девять литеров уже демонтировали, еще одиннадцать — в процессе сноса. — уточнил Аганов.

Однако когда в середине июля рабочие начали подготовительные работы по демонтажу здания из списка — старинного купеческого дома конца XIX века, расположенного по адресу: Коммунаров, 108, литер Г, — общественники из движения «Помоги городу» забили тревогу. После того как была разобрана кровля, дверные и оконные проемы здания, люди обнаружили внутренние интерьеры с богато украшенными потолками с лепниной. Внутри неприметного здания нашлись подлинные образцы внутренней отделки вековой давности. Несмотря на то что внешний вид здания обезображен многочисленными пристройками более поздних лет, горожане уверены: жизнь дома с более чем вековой историей заканчиваться не должна.

Тут же со стороны общественников и простых горожан посыпались многочисленные жалобы и обращения в адрес мэрии, администрации Краснодарского края и управления государственной охраны объектов культурного наследия Кубани. Требование одно — спасти дом с уникальными интерьерами и, признав его объектом культурного наследия, не допустить сноса.

Специалисты высказались незамедлительно. По словам историка Виталия Бондаря, являющегося экспертом государственной историко-культурной экспертизы, дом на Коммунаров, 108 не должен быть разрушен.

— Здание под литером Г, о котором идет речь, не признано аварийным. Ветхость же не препятствие для сохранения здания, имеющего признаки объекта культурного наследия. Как аттестованный Министерством культуры РФ эксперт, заявляю: качества интерьера здания — лепные фризы, альфрейная и масляная роспись потолков и стен, художественное оформление печей — однозначно выдвигают его в ряд объектов культурного наследия, которые охраняются законом, — заявил Виталий Бондарь.

В краевом управлении государственной охраны объектов культурного наследия журналисту Юга.ру подтвердили получение обращения с просьбой признать дом памятником архитектуры и рассказали о том, что ждет здание в ближайшие дни.

Роман Семихатский: — Вчера нам поступило обращение по поводу включения дома в перечень объектов культурного наследия. Чтобы это осуществить, нам нужно собрать научно-методический совет. В пятницу мы планируем его созвать. Но там рядом находится памятник, и поэтому при сносе здания нужно было разработать раздел об обеспечении его сохранности, что сделано не было. Поэтому у нас есть все основания приостановить работы по сносу. Мы сегодня с утра отправили подрядчику предписание о приостановке работ. А в пятницу соберем научно-методический совет, где рассмотрим вопрос о включении здания в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Если оно будет включено в этот перечень, то получит охранный статус.

Что делать с многочисленными пристройками?

— Они не будут сохраняться, поскольку к памятнику не относятся. Как будет проходить процесс их демонтажа? Это сложный вопрос. Обязать тут мы никого не можем. Они были построены давно. Было ли тогда нарушено законодательство, мы уже не определим никак. И требовать сейчас от собственника снести эти пристройки будет незаконно. Только если собственник будет сам реконструировать этот дом, то уже в процессе согласования проекта реконструкции мы будем иметь право требовать сноса этих пристроек.

В настоящее время у дома по Коммунаров, 108 отсутствует крыша. Если в ближайшее время пойдет дождь и потолочной росписи и лепнине будет нанесен непоправимый урон, кто будет нести за это ответственность?

— Мы можем что-то требовать только тогда, когда у объекта есть охранный статус. Только тогда мы имеем право предъявлять требование о сохранности здания. Сейчас охранного статуса у него нет, поэтому наше управление не имеет законного права предъявить претензии собственнику объекта, законного основания для этого нет. Единственное, что мы смогли, — приостановить работы по сносу, потому что рядом находится памятник архитектуры.