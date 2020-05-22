Аэропорт Краснодара начал проектировать новый терминал

В Краснодаре еще в 2014 году задумались о строительстве нового здания аэропорта Краснодара. Владимир Евланов, который был тогда мэром города, и гендиректор компании «Базэл Аэро» Леонид Сергеев обсуждали проект и хотели реализовать его к 2017 году.

В конце 2018 года стало известно, что в столице Кубани хотят создать мультимодальный транспортный комплекс. Новый аэровокзал станет ключевым объектом хаба, который объединит авиа-, железнодорожный, городской и автотранспорт. По проекту планируется развитие территории площадью 2 тыс. 614 га. Его стоимость оценивают в 100 млрд рублей, при этом он может дать порядка 42 тыс. рабочих мест. Строительство хотят начать уже в этом году.

Накануне стало известно, что аэропорт за свои деньги начал проектировать новый терминал в рамках строительства мультимодального транспортного комплекса. Для выполнения работ уже выбрали подрядчика и на проект потратят 300 млн рублей. Разработку проектной документации будут вести по новому терминалу и его служебно-технической территории, включающей административные здания, служебные, складские помещения, новый грузовой терминал, парковки и объекты сопутствующей инженерной инфраструктуры.

Площадь нового аэровокзала в Краснодаре составит около 75 тыс. кв. метров. Трехэтажное здание терминала оборудуют десятью телетрапами, а пропускная способность аэропорта должна вырасти почти в два раза и достигнуть 2,6 тыс. пассажиров в час.

Новый терминал хотят сдать в эксплуатацию в 2023 году, однако из-за пандемии коронавируса и экономической ситуации сроки могут измениться, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.