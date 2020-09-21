Ветхость не препятствие. Зачем реставрировать старинные дома в центре Краснодара

В августе 2020 года депутаты Городской думы Краснодара еще прошлого созыва проголосовали за выделение 80 млн рублей на разработку проектов реставрации нескольких памятников архитектуры, расположенных в старом центре города. Подрядчиков, которые займутся подготовкой проектов и реставрацией под контролем краевого управления охраны памятников, выберут в результате проведения конкурса. Кроме того, по словам чиновников, идет подготовка к реставрации исторического дома купца Лихацкого.

Журналисты Юга.ру прошли по центру Краснодара, чтобы своими глазами увидеть, что ценного в домах, которые собирается реставрировать мэрия.

Красная, 118а. Дом купца М. М. Лихацкого, 1900–1910

Марк Лихацкий родился в Екатеринодаре в 1840 году в казачьей семье. Еще на военной службе он стал заниматься предпринимательством и сделал состояние на торговле лесом и стройматериалами. Дела его шли в гору, и вскоре молодой купец стал одним из самых богатых жителей Екатеринодара. Лихацкий неоднократно избирался в городскую думу, был церковным старостой и одним из самых крупных благотворителей в городе.

Строительство дома, располагающегося по современному адресу Красная, 118а, началось по заказу Марка Лихацкого в 1896 году. Внешний вид двухэтажного дома с подвалом и верандой общей площадью почти 480 кв. м. представляет собой стиль, популярный в екатеринодарской архитектуре начала XX века. «Уникальный образец особняка периода эклектики с кирпичным декором позднего классицизма», — написано в учетной карточке объекта культурного наследия от 30 сентября 1985 года. В начале 80-х здание внесли в список памятников истории и культуры, но за долгие годы дом пришел в упадок. Внутри были богато украшенные цветной лепниной потолки, большие камины, исторический паркет. В настоящее время эти интерьеры сохранились только частично. Несколько лет назад в доме Лихацкого располагалась православная библиотека. Сейчас здание пустует. На нынешнее плачевное состояние памятника архитектуры сильно повлияло строительства гостиницы «Марриотт», за стеклянным фасадом которой дом Лихацкого сейчас скрыт.

Сначала из-за нехватки собственных средств мэрия пыталась привлечь к реставрации дома инвесторов. Ходили слухи, что в особняке может открыться дорогой ресторан. Но инвесторы не захотели вкладываться в арендованные площади, соглашаясь начать работы по реконструкции только после передачи памятника архитектуры в их собственность. В итоге было решено восстанавливать особняк за счет городской казны.

Сегодня, по планам мэрии, реконструировать собираются не только сам Дом Лихацкого, но и прилегающую к нему территорию внутри всего квартала между улицами Длинной и Красноармейской. Здесь находятся пять памятников архитектуры и три здания, признанные исторически ценными градоформирующими объектами. Предполагается, что на этом участке будет воссоздан исторический квартал Екатеринодара образца конца XIX — начала XX веков.

По словам и. о. начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгия Давыденко, исторически квартал будет представлять собой «яркий, уникальный, самобытный участок исторического поселения Краснодара с высокой концентрацией культурного наследия. Это 8 исторических зданий в границах квартала. Наше управление всецело поддерживает эту инициативу как в части реставрации дома купца Лихацкого, так и в части благоустройства и создания исторической среды на прилегающей территории, потому что объект культурного наследия лучше всего воспринимается в композиционной взаимосвязи именно с исторической средой». Также, по словам чиновника, «принято решение о подготовке проектов зон охраны на все памятники истории архитектуры в границах данного квартала. В этом году данные работы заложены в план-график нашего управления, и до конца года будет разработан комплексный проект зон охраны. Будут утверждены требования в границах всего квартала, что позволит успешно реализовать эту прекрасную инициативу».

Красноармейская, 30. Жилой дом профессора А. М. Данилюка, 1900–1911

Объект культурного наследия регионального значения «Дом профессора А. М. Данилюка» построен в начале XX века по заказу профессора для проживания его семьи. Здание — заметный образец жилого дома начала XX века. Оно выполнено в приемах псевдорусского стиля. По мнению экспертов, архитектурно-художественное решение фасада и его богатая отделка позволяют считать дом значительным и заметным элементом исторической застройки кубанской столицы.

По данным известного краеведа Галины Шаховой, историческое здание в начале XX века принадлежало известному в городе купцу и меценату Семену Бейму. Как следует из объявления о сдаче его в аренду, это был «барский особняк о десять комнат, с электричеством, ванной и всеми удобствами, большим двором и садом». На Бурсаковской (ныне Красноармейской) улице Бейму принадлежало несколько доходных домов и коммерческих помещений. Последним владельцем дома было акционерное общество «В. И. Асмолов и Ко», производившее табачные изделия. После установления советской власти здание перешло областному отделу образования, а в 1922 году в нем открылся Дом работников просвещения. Здесь начал работать музыкальный кружок, стали проводиться шахматные турниры и литературные вечера. В доме выступали известные музыканты, проходили представления, читались научные доклады и лекции на разные темы.

В 1924 году Дом просвещения перевели в другое место, а особняк передали научным работникам. Долгие десятилетия в здании на Красноармейской, 30, находился Краснодарский дом ученых. Здесь работали научные секции, проводились конференции, семинары и детские кружки. В довоенное время дом Данилюка был излюбленным местом сбора краснодарской интеллигенции: играл симфонический оркестр, ставились литературно-музыкальные постановки. В 1960-х годах была создана оперная студия.

Несколько лет назад фасад дома Данилюка реконструировали впервые за долгое время. После реконструкции, в октябре 2017 года, здание передали Дому культуры Центрального округа Краснодара.

В здании полностью сохранилось декоративное убранство основных помещений, подлинные деревянные дверные блоки, интерьеры залов с лепным декором, исторический паркет, потолки с альфрейной росписью, отделанные изразцами печи и метлахская плитка в коридоре парадного входа. Несмотря на то что с улицы объект культурного наследия сегодня выглядит ухоженным, уникальный интерьер дома нуждается в реставрации.

Красноармейская, 49. Жилой дом начала XX века

Двухэтажный доходный дом почетного гражданина Екатеринодара П. Т. Каракая, стоящий на улице Красноармейской прямо напротив Кооперативного рынка, построен в начале XX века.

Арендаторов в здании было немало, одно время здесь располагалась гостиница «Новокоммерческая», принадлежавшая Г. И. Макарову. Как гласила реклама столетней давности, в гостинице находилось два десятка комфортабельно обставленных номеров, в каждом из которых оборудованы водопровод, электрическое освещение и водяное отопление. Вниманию постояльцев предлагались столовые, кабинеты, бильярд и буфет. Ресторан открывался с семи часов утра, цены, согласно рекламе, были «на все доступные».

В советские годы в здании размещалась коммунальная квартира — 24 комнаты с общими кухней и туалетом на долгие десятилетия стали родным домом для нескольких поколений краснодарцев. За более чем сто лет старый дом с деревянными перекрытиями ветшал и разрушался, еще в 2015 году был признан аварийным. Изначально предполагалось расселить жильцов до 2024 года, а само здание, непригодное для жизни, снести. Благодаря совместной работе администрации Краснодара и края, расселением дома занялись в этом году. Несколько семей, живших в квартирах по договору социального найма, получили новое благоустроенное жилье, с владельцами остальных квартир решается вопрос о денежной компенсации.

Поскольку дом признан вновь выявленным ценным градоформирующим объектом, его решили не сносить, а реконструировать. Предполагается, что в будущем в обновленном здании откроется муниципальная художественная галерея.

Красная, 6. Дом доходный подрядчика Ф. Н. Акулова, 1911

Отставной прапорщик Филипп Матвеевич Акулов жил в Екатеринодаре, работал подрядчиком и поставщиком стройматериалов, владел нефтяными и керосиновыми складами, был одним из основателей частного ломбарда. В 1906 году успешный предприниматель приобрел участок земли у обедневшей казацкой семьи Касалапов. На месте старого турлучного домика Акулов хотел построить шикарный доходный дом.

Проект будущего здания бизнесмен заказал у известного архитектора А. П. Косякина (Юга.ру неоднократно писали о многострадальном доме Косякина, который медленно разрушается в центре Краснодара). Косякин создал проект одноэтажной постройки в стиле модерн, который так и не был воплощен. Тогда владелец участка обратился к популярному архитектору Александру Козлову. В 1911 году постройку трехэтажного, богато декорированного дома завершили. «Здание как бы устремлено ввысь. Его «высотность» достигалась не только одними физическими размерами архитектурных объемов, но и их умелой и изящной декоративностью... «Полет» зданию придавала строгая геометрическая форма окон на всех трех уровнях», — так описывал новый особняк известный кубанский краевед Виталий Бардадым.

По завершении строительства в 1911 году в дом Акулова могло переехать собрание картин Ф. А. Коваленко, у которого возникли проблемы с арендой занимаемого здания, когда владелец помещения Батырбек Шарданов запросил 4 тыс. руб. в год вместо 2,5 тыс. руб. Акулов предлагал сдавать свой дом за 1,5 тыс. руб. в год при условии заключения долгосрочного договора на 8—10 лет. Неизвестно, почему выгодное предложение Акулова не было принято, но Коваленко смог договориться с Шардановым и оставил галерею на прежнем месте, которое она и занимает до сих пор.

Квартиры в новом доме Акулова стали снимать богатые и успешные горожане, одним из которых был известный врач профессор Очаповский. Он периодически устраивал приемы неимущих больных, которые приходили к профессору прямо в особняк на главной улице города. Потом дом в начале улицы Красной начало арендовать Первое общественное собрание.

Во время Гражданской войны весной 1918 года в здании располагался штаб Красной гвардии, руководивший обороной Екатеринодара от войск Корнилова. В августе того же года, когда красные оставили город, в доме разместились военное управление Добровольческой армии и музей борьбы с большевизмом. После Гражданской войны здесь находились разные учреждения — от сельскохозяйственного института и адресного бюро до управления НКВД и общежития рабфака.

В годы Великой Отечественной войны дом Акулова, как и многие другие здания, находившиеся в центре города, сильно пострадал и подвергся перестройке в процессе восстановления. После реконструкции исчезли два ребристых купола, также здание лишилось значительной части внешнего декора, а вместо угловых террас была построена башенка с бельведером. С 1957 года в доме работал Совет народного хозяйства. Последние годы здание на углу Пушкина и Красной занимал Арбитражный суд Краснодарского края.

Коммунаров, 108г. Дом купца Котлярова, начало XX века

Коммунальные службы Краснодара хотели снести этот дом еще летом 2019 года. К тому моменту все выселенные жильцы получили новые квартиры, а само здание, признанное ветхим, подлежало демонтажу. Дом спасла случайность — в него заглянули общественники. После того как рабочие разобрали кровлю и сняли окна и двери, люди увидели старинные камины, лепнину и росписи на потолках.

Несколько активных горожан начали писать письма, жалобы и обращения в администрацию города, края и в управление государственной охраны памятников с требованиями остановить снос дома, который является объектом культурного наследия. Общественников поддержали специалисты, заявившие об исторической ценности внутренних интерьеров дома как части особняка екатеринодарского купца Иллариона Котлярова, владевшего несколькими обувными магазинами в городе.

— Здание под литером Г, о котором идет речь, не признано аварийным. Ветхость же не препятствие для сохранения здания, имеющего признаки объекта культурного наследия. Как аттестованный Министерством культуры РФ эксперт, заявляю: качества интерьера здания — лепные фризы, альфрейная и масляная роспись потолков и стен, художественное оформление печей — однозначно выдвигают его в ряд объектов культурного наследия, которые охраняются законом, — заявил тогда историк Виталий Бондарь.