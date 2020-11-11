В Краснодаре к 2034 году хотят сделать более 100 км велодорожек

В Краснодаре 11 ноября прошло заседание городского совета по дорожному хозяйству и транспорту города, на котором побывал журналист портала Юга.ру. Напомним, сначала на нем рассказали о благоустройстве полос для общественного транспорта на улицах Тургенева и Атарбекова.

Также на заседании чиновники подняли вопрос развития сети велосипедных дорожек в краевой столице.

«В Краснодаре обустроено 10 вело маршрутов протяженностью 27,5 км. Согласно предложениям, разработанным Высшей школой экономики, к 2034 году планируется обустроить 35 новых участков с велодорожками, протяженностью 75 км», — рассказал замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Афиногенов.

Таким образом, к 2034 году в городе планируют увеличить протяженность велодорожек до 102,5 км.

Сейчас специалисты прорабатывают возможность разработки единой концепции обустройства велосипедных дорожек в Краснодаре. Также анализируются возможные маршруты велосипедистов, которые будут соединять спальные микрорайоны с центральной частью города. Проекты планируют разработать в 2021-2022 годах.