«Здесь вместо цветов на могилу кладут камни». История Еврейского кладбища Краснодара

Не все даже коренные жители Краснодара знают, что на углу улиц Котовского и Бабушкина за черным металлическим забором расположено старое Еврейское кладбище, открытое почти полтора века назад. Раньше оно было почти в три раза больше, хоронили здесь врачей, купцов, учителей и общественных деятелей. Несколько десятилетий кладбище находилось в запустении, но в последние годы его начали приводить в порядок силами еврейской общины Краснодара.

Краснодарка Софья Горелик устроила журналистам Юга.ру экскурсию по старинному кладбищу и рассказала его историю.

— Это кладбище появилось примерно в 1880-е годы, но точной даты открытия нет — документов об этом в архивах не сохранилось. Во всяком случае, мы их не нашли. Кладбище довольно долго было действующим, еще в послевоенные годы на территории располагались сторожка и комната для моления, в которой проводили обряды. Закрыли его только в 1964 году, в это же время в городе перестали действовать и другие старые кладбища — Дубинское и Всесвятское. Есть и версия, что закрытие могло быть связано с антисемитскими настроениями. Так, в 1950-е годы в Краснодаре закрыли синагогу — официально из-за сокращения числа верующих. В газетах тогда выходили статьи с заголовками «Трудящиеся евреи требуют закрытия синагоги» или «Закрыть рассадник невежества и суеверия». Потом в этом здании открыли Дом культуры национальных меньшинств [сейчас в здании по улице Ленина, 39 находится Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — Юга.ру].

Справка



«Исторический некрополь еврейской культуры, единственный в Краснодаре. Неоднократно подвергался вандализму и глумлению на антисемитской основе. Были попытки распахать кладбище и отдать участок под жилищную застройку. За последние 15 лет кладбище сократилось наполовину. За последнее время разграблена ковань, похищена большая часть памятников, ограблены и разрушены склепы. По улице Бабушкина разрушена кирпичная стена и сторожка. Участок кладбища XIX века, наиболее древних захоронений, под застройкой. Оставшаяся часть под огородами. По улице Котовского и улице Бабушкина на костях построена бензоколонка, автотранспортные мастерские, гаражи, коммерческие торговые магазины».



Председатель краснодарского общества «Мемориал» И. Г. Федоренко, 12.04.1991г.

На сегодняшний день в Краснодаре работает синагога (улица Кузнечная, 27) и действуют четыре общественные организации, объединяющие около 5 тыс. евреев всего города. Члены общины имеют возможность изучать иврит, еврейские традиции, участвовать в программах для молодежи и пожилых людей.

Около 30 лет после закрытия кладбище оставалось в запустении, но ситуация изменилась в 1990-е годы, когда у нашей общины появились новые возможности. Постепенно территорию начали приводить в порядок. Во время уборки отсюда вывезли 104 КамАЗа с мусором. Только представьте эту цифру. В 2000-е годы здесь собирались построить торгово-развлекательный центр, однако нам удалось отстоять это место. В 2007 году еврейская община и администрация города заключили договор, согласно которому община взяла территорию кладбища под свою опеку, обязуясь следить за ней и содержать в чистоте и порядке. Сейчас калитка и ворота почти всегда закрыты в целях безопасности, но мы регулярно приходим сюда, убираем, косим траву, подпиливаем деревья. В уборках участвуют и пожилые родственники тех людей, кто покоится на этом кладбище, и молодежь, и даже дети. Добровольцы разного возраста, не все из них даже являются евреями.

Самая старая, дореволюционная часть кладбища не сохранилась — на ее месте сейчас находятся частные дома. А на некоторых участках люди из соседних домов выращивали огурцы. Я это застала, когда в первый раз сюда попала. Местная бабушка, которая этим занималась, была даже удивлена, почему нас так возмутил этот факт.

Везде, где мы сейчас с вами ходим, когда-то были могилы. К сожалению, с момента закрытия в 1964 году кладбище периодически разграбляли, а в послевоенные годы могильные камни использовали для мощения улиц и строительства. Кроме того, городу нужно было место для расширения, и часть кладбищенской территории использовали для жилой застройки. Современная площадь кладбища урезана примерно в три раза. Окружающие дома, заправка и даже здание НЭСК [улица Котовского, 76/2 — Юга.ру] находятся на территории, которую когда-то занимали могилы.

Сейчас на кладбище сохранилось порядка ста надгробий. Установить, сколько всего людей здесь похоронено, невозможно. Точнее, это возможно, но с помощью специального оборудования, которое просвечивает почву. Это достаточно дорогое дело, на которое у общины пока нет средств. Своими силами мы составляем реестр существующих захоронений, с фамилиями, датами, информацией о том, что нужно сделать с той или иной могилой.

Первое, на что люди обращают внимание, — на большинстве памятников вы не найдете фотографий. По иудейской традиции это запрещено. На некоторых надгробиях фото все же есть, но это, как правило, могилы более позднего, нерелигиозного периода.

Также на еврейском кладбище чаще всего вы не увидите цветов — их приносить не принято. Здесь вместо цветов на могилу кладут камни. Что это означает? Когда в древние времена евреи хоронили своих людей в пустыне, то закидывали место погребения камнями, чтобы к телу не могли добраться дикие животные. По другой версии, камешки на могилах кладут в память разрушенного в древности Иерусалимского храма. Сегодня от него осталась только одна стена, которую все знают как Стену Плача.

На многих надгробиях можно увидеть надписи на иврите, звезды Давида. На некоторых могилах вы видите нееврейские фамилии, потому что по иудейской религиозной традиции, если мама еврейка, а отец не еврей, то ребенок все равно будет считаться евреем. Поэтому человек может носить фамилию Иванов и являться при этом евреем. Ну и не стоит забывать, что многие меняли документы в советские годы. Потому что антисемитизм в те годы годы присутствовал, и пятая графа [В СССР графа номер 5 для указания национальности была в формуляре личного листка по учету кадров, на основании которого оформлялся паспорт — Юга.ру] создавала людям проблемы в жизни. Например, моя бабушка, с отличием закончив школу, в послевоенные годы не смогла поступить в Москве — ей открыто сказали, что дело в ее национальности.

У меня здесь похоронен прапрадедушка, но его могила не сохранилась. Я знаю только примерное место. До революции вся информация о рождении и смерти человека записывалась в специальных метрических книгах при церкви или синагоге, это зависело от вероисповедания человека. Точно известно, что здесь похоронена мама Самуила Яковлевича Маршака, но ее могила, к сожалению, тоже не сохранилась. А вот запись в метрической книге о ней есть. Но самая заметная фигура, похороненная здесь, это, пожалуй, Исай Яковлевич Меерович. Это первый главврач Первой городской больницы, расположенной на пересечении Красной и Длинной.

Есть легенда, что на этом кладбище похоронены родители Фанни Каплан. Информацию об этом я находила в заметке, вышедшей в 90-е в одной из газет. Я не знаю, откуда автор взял эту информацию, но найти подтверждение мне не удалось. Родители Фанни Каплан действительно жили в Екатеринодаре, но в свое время эмигрировали в Америку. Еще один важный момент, настоящая фамилия Фанни Каплан — Ройтблат. Скорее всего, вся эта история просто легенда. Есть на территории даже две мусульманские могилы. Каким образом они сюда попали, непонятно. Когда мы восстанавливали кладбище, то пытались связаться с представителями мусульманской общины, но никакой реакции не последовало. Они по-прежнему здесь, и на них мусульманские символы.

Раньше все было окружено кирпичным забором, но потом он был частично разрушен. Новая металлическая ограда появилась не так давно, она была возведена за счет средств общины.

В июне 2019 года еврейское кладбище Краснодара внесли в список объектов культурного наследия. Мы давно думали об этом, но буквально месяц назад наша мечта стала реальностью. Нам помогли активисты из группы «Волонтеры наследия в Краснодаре». Обеспокоенные судьбой старинного дома на улице Коммунаров, они подали документы на включение этого здания в список объектов культурного наследия. И заодно оказали помощь в нашем вопросе, помогли состыковаться с властями — сюда пришли представители краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия.

5 июня 2019 года вышел приказ о включении Еврейского кладбища, расположенного по адресу: улица Бабушкина, 237, в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Это место уже находится под защитой государства. В следующем году здесь будет проведена экспертиза и будет определен окончательный статус этой территории. Но, по крайней мере, мы уже сейчас знаем, что здесь не смогут построить какой-нибудь развлекательный центр. Мы считаем, что это наша большая победа.