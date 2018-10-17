Из Сочи, Ростова и Москвы в Керчь вылетела авиация МЧС

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

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Из аэропортов Сочи, Ростова-на-Дону и Москвы в Керчь на помощь пострадавшим при взрыве в колледже вылетели вертолеты и самолеты МЧС России

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по республике, из Сочи и Ростова в Крым направились три вертолета Ми-8 МЧС России с психологами, медицинскими модулями и спасателями на борту. В 16:00 из аэропорта Жуковский запланирован вылет самолета Ил-76.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керченском политехником колледже произошел взрыв. НАК заявил, что сработало неустановленное устройство. В результате взрыва погибли 18 человек, еще 40 получили ранения. Губернатор Краснодарского края заявил о готовности Кубани оказать необходимую медпомощь пострадавшим в Керчи.

МЧС Происшествия

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