Вместо семи этажей — девять: суд заставил застройщика заплатить за самовольный ЖК в Сочи

Ответчик возвел жилой комплекс «Лобода» общей площадью 2822,9 кв. метра. У строения переменная этажность (8 и 9 этажей), в доме 57 однокомнатных квартир.

17 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что в бюджет Сочи взыскали больше 55 млн рублей за самовольное строительство многоквартирного дома в переулке Донском.

При этом разрешение было получено на семиэтажный дом площадью 2223,14 кв. метра на 41 квартиру. ЖК полностью заселен.

Из-за самовольной стройки выросла нагрузка на социальную инфраструктуру города. Жителям нужны дополнительные места в детских садах и школах, спортивные объекты и медицина. По заключению экспертов, на их создание нужно 55 млн 308 тыс. 773 рубля.

Суд взыскал эту сумму с ответчика в пользу Сочи — в счет возмещения убытков.