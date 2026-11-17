17 ноября на сайте «Кубаньпассажиравтосервис» появилась информация о приостановке покупки билетов из Краснодарского края в Крым. Уточняется, что корректировки в расписании связаны с повторным перекрытием Крымского моста.

Напомним, что движение по мосту впервые остановили после атаки беспилотников в ночь на 16 ноября. Тогда на подъездах для автомобилистов организовали пункты обогрева и санитарные зоны, а проезд удалось частично открыть только к вечеру.



Однако в ночь на 17 ноября объект вновь подвергся ударам БПЛА. Движение транспорта по мосту снова полностью перекрыли.

По предварительной информации, в Ленинском районе Крыма после атаки погибли два человека. Конструкции моста получили повреждения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мост восстановят и после ремонта он станет лучше.



По словам Сергея Аксенова, пассажиры без личного транспорта могут перебраться через Керченский пролив на пароме. Кроме того, уже возобновилось железнодорожное сообщение между полуостровом и Таманью.