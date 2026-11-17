Ученые зарегистрировали лекарство от оспы. Зачем, если ее уже победили?
В Новосибирске могут запустить производство лекарства от оспы
17 ноября Сибкрай.ru сообщил, что в Новосибирске могут начать производство препарата от оспы «НИОХ-14». Лекарство разработали ученые Сибирского отделения РАН совместно с центром «Вектор» в Кольцове, и оно уже прошло государственную регистрацию.
Официально натуральную оспу, поражающую только человека, победили почти полвека назад, но специалисты продолжают работать над вакцинами и препаратами против нее и близких ей вирусов. Помимо лечения натуральной оспы «НИОХ-14» предназначен для оспы обезьян и коровьей оспы, которые опасны и для человека. Так за 2025 год в мире зафиксировали 50,8 тыс. заражений человека оспой обезьян.
Читайте также:
Исполняющий обязанности директора института Евгений Суслов рассказал, что выпуск планируют наладить на базе самого института — осталось получить разрешения и производственные площадки. Препарат должен пополнить стратегический госрезерв страны.
Новосибирск выбрали неслучайно. В мире есть только два места, где ВОЗ разрешает хранить вирус натуральной оспы. Одно — Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США. Второе — «Вектор» в Новосибирске.
Как писали Юга.ру, в России появится первая вакцина от аллергии на пыльцу амброзии.