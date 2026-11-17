17 ноября Сибкрай.ru сообщил, что в Новосибирске могут начать производство препарата от оспы «НИОХ-14». Лекарство разработали ученые Сибирского отделения РАН совместно с центром «Вектор» в Кольцове, и оно уже прошло государственную регистрацию.

Официально натуральную оспу, поражающую только человека, победили почти полвека назад, но специалисты продолжают работать над вакцинами и препаратами против нее и близких ей вирусов. Помимо лечения натуральной оспы «НИОХ-14» предназначен для оспы обезьян и коровьей оспы, которые опасны и для человека. Так за 2025 год в мире зафиксировали 50,8 тыс. заражений человека оспой обезьян.