17 ноября Конституционный суд РФ вынес постановление по жалобе Матвея Сафонова на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса. Теперь футболист будет выплачивать дочери сумму менее 25% своего дохода.

Напомним, 7 июля Конституционный суд РФ принял на норму Семейного кодекса о взыскании 25% дохода родителя на одного ребенка. Футболист считал, что заявленные бывшей супругой расходы на дочь — 2,5 млн рублей в месяц — превышают ее реальные потребности. Он просил установить алименты в твердой сумме — 300 тыс. рублей в месяц.

Суд заявил, что зарплата Сафонова «сверхвысокая» (доходы свыше 2,4 млн руб. в год облагаются НДФЛ по повышенным ставкам) и превышает 200 тыс. рублей в месяц. Поэтому в постановлении отметили, что в таком случае алименты не должны превращаться в «источник формирования избыточного уровня обеспечения ребенка» или «кару для плательщика» при конфликтных отношениях бывших супругов.