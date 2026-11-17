Суд разрешил снизить размер алиментов экс-вратаря «Краснодара» Сафонова
Матвей Сафонов сможет добиваться алиментов в 300 тыс. рублей вместо 2,5 млн, которые требовала бывшая жена
17 ноября Конституционный суд РФ вынес постановление по жалобе Матвея Сафонова на пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса. Теперь футболист будет выплачивать дочери сумму менее 25% своего дохода.
Напомним, 7 июля Конституционный суд РФ принял на норму Семейного кодекса о взыскании 25% дохода родителя на одного ребенка. Футболист считал, что заявленные бывшей супругой расходы на дочь — 2,5 млн рублей в месяц — превышают ее реальные потребности. Он просил установить алименты в твердой сумме — 300 тыс. рублей в месяц.
Суд заявил, что зарплата Сафонова «сверхвысокая» (доходы свыше 2,4 млн руб. в год облагаются НДФЛ по повышенным ставкам) и превышает 200 тыс. рублей в месяц. Поэтому в постановлении отметили, что в таком случае алименты не должны превращаться в «источник формирования избыточного уровня обеспечения ребенка» или «кару для плательщика» при конфликтных отношениях бывших супругов.
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Суд постановил, что для дочери Сафонова будет достаточно алиментов в размере 300 тыс. рублей в месяц. При этом автоматически выплаты не снизят — сначала КС РФ рассмотрит привычный уровень жизни девочки и учтет ее интересы. Дело футболиста отправят на пересмотр.
При этом в суде отметили, что оспариваемая статья Семейного кодекса не противоречит Конституции РФ.
От первого брака с Анастасией Сафоновой у футболиста есть дочь Майя, на содержание которой он выплачивает алименты. В феврале 2024 года суд обязал Матвея Сафонова перечислять бывшей жене 25% дохода на содержание дочери и погасить задолженность в 60 млн рублей. В июне того же года футболисту ограничили выезд за границу из-за долга. В июне 2025 года он выплатил 66 млн рублей задолженности.
Как писали Юга.ру, 17 ноября в Краснодаре пройдет товарищеский матч сборных России и Венесуэлы.