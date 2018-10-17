Взрыв в колледже в Керчи признали терактом. Бомба сработала в столовой
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после взрыва в Керченском политехническом колледже
«Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (Террористический акт). Дело передано в центральный аппарат СК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа.
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На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, после следователи приступят к осмотру места происшествия.
Как сообщали Юга.ру, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже на улице Войкова, 1 произошел взрыв, в результате которого погибли минимум 10 человек, еще несколько десятков пострадали.
Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что там сработало взрывное устройство. Очевидцы также сообщали, что перед взрывом в здании была стрельба.
После взрыва в Керчи открыли горячую линию. Пресс-служба администрации президента опубликовала сообщение с соболезнованиями Владимира Путина. Также там добавили, что главе государства доложили о случившемся из разных служб.
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