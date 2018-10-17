В политехе в Керчи обезвредили еще одну бомбу
В здании Керченского политехнического колледжа обнаружили еще одно взрывное устройство
«Второе взрывное устройство в колледже обнаружили и обезвредили специалистами», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Ранее взрывотехники нашли в здании еще одну бомбу. Еще одно устройство взорвалось днем в столовой колледжа. При этом очевидцы сообщают о нескольких взрывах в разных частях здания.
Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков открыл в колледже стрельбу из ружья. Он же накануне взрыва в столовой оставил там рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.
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Число жертв происшествия достигло 19, включая самого Рослякова, пострадали, по последним данным, около 40 человек.
Изначально Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте, а позже переквалифицировал его на убийство двух или более лиц.
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