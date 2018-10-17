Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 18 человек — Аксенов
Крым Елена Лободина
Глава Крыма Сергей Аксенов, прибывший на место теракта в Керчи, сообщил новые данные о погибших
«Погибших 18 человек, раненых более 40», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».
Как сообщали Юга.ру, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже СК РФ сообщил о 13 жертвах, большинство из них — подростки.
Взрыв признали терактом — неустановленное взрывное устройство сработало в столовой колледжа.
В Крыму объявили трехдневный траур.
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