Глава Крыма Сергей Аксенов, прибывший на место теракта в Керчи, сообщил новые данные о погибших

«Погибших 18 человек, раненых более 40», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщали Юга.ру, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже СК РФ сообщил о 13 жертвах, большинство из них — подростки.

Взрыв признали терактом — неустановленное взрывное устройство сработало в столовой колледжа.

В Крыму объявили трехдневный траур.