Число погибших в керченском колледже возросло до 20 человек
Глава Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил об увеличении количества погибших в Керченском политехническом колледже
По его словам, среди погибших были 15 студентов и пятеро взрослых. Из студентов шестеро оказались несовершеннолетними.
Все погибшие взрослые — сотрудники колледжа, их должности уточняются, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и открыли стрельбу. В учеников стрелял 18-летний студент четвертого курса этого колледжа Владислав Росляков. После он покончил с собой. В Крыму объявили трехдневный траур.
По предварительным подсчетам, пострадали 40 человек. Их имена опубликованы здесь.
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