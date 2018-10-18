Число погибших в керченском колледже возросло до 20 человек

Крым

Распечатать

Глава Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил об увеличении количества погибших в Керченском политехническом колледже

По его словам, среди погибших были 15 студентов и пятеро взрослых. Из студентов шестеро оказались несовершеннолетними.

Все погибшие взрослые — сотрудники колледжа, их должности уточняются, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и открыли стрельбу. В учеников стрелял 18-летний студент четвертого курса этого колледжа Владислав Росляков. После он покончил с собой. В Крыму объявили трехдневный траур.

По предварительным подсчетам, пострадали 40 человек. Их имена опубликованы здесь.

Убийство

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Число погибших в керченском колледже возросло до 20 человек
Россия и Египет договорились о полном восстановлении авиасообщения
Опубликован список 40 пострадавших в Керчи. Еще часть идентифицировать не могут
На Дону 15-летнего подростка задержали за убийство 14-летнего
Росгвардия возьмет под охрану все школы и детсады Керчи
Протестующие в Ингушетии проигнорировали встречу с Евкуровым. И приостановили митинг

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале