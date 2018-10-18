Число погибших в керченском колледже возросло до 20 человек

Глава Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил об увеличении количества погибших в Керченском политехническом колледже

По его словам, среди погибших были 15 студентов и пятеро взрослых. Из студентов шестеро оказались несовершеннолетними.

Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв и открыли стрельбу. В учеников стрелял 18-летний студент четвертого курса этого колледжа Владислав Росляков. После он покончил с собой. В Крыму объявили трехдневный траур.