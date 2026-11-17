Трагедия произошла 2 июля 2025 года. 84-летняя родственница Порхачевой зашла в вольер частного мини-зоопарка, чтобы покормить животных. На нее набросилась макака-лапундер. Женщина потеряла много крови и умерла. Также от укусов обезьяны пострадал 39-летний внук погибшей, который прибежал ей на помощь, — его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

17 ноября объединенная пресс-служба судов Адыгеи сообщила , что в республике вынесли приговор женщине, чья обезьяна убила ее бабушку (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Олену Порхачеву приговорили к году принудительных работ.

Суд установил: хозяйка зоопарка не обеспечила должный контроль за опасным животным. Кроме года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты, ей запретили год заниматься содержанием диких животных.

Питомцев из частного зоопарка изъяли и передали в краснодарский «Сафари-парк».