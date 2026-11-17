Год принудительных работ за смерть бабушки: в Адыгее вынесли приговор хозяйке обезьяны-убийцы
Суд наказал владелицу мини-зоопарка в Адыгее
17 ноября объединенная пресс-служба судов Адыгеи сообщила, что в республике вынесли приговор женщине, чья обезьяна убила ее бабушку (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Олену Порхачеву приговорили к году принудительных работ.
Трагедия произошла 2 июля 2025 года. 84-летняя родственница Порхачевой зашла в вольер частного мини-зоопарка, чтобы покормить животных. На нее набросилась макака-лапундер. Женщина потеряла много крови и умерла. Также от укусов обезьяны пострадал 39-летний внук погибшей, который прибежал ей на помощь, — его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
«Криминальная хрюппировка»:
Суд установил: хозяйка зоопарка не обеспечила должный контроль за опасным животным. Кроме года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты, ей запретили год заниматься содержанием диких животных.
Питомцев из частного зоопарка изъяли и передали в краснодарский «Сафари-парк».
Как писали Юга.ру, в начале июня из нелегального зоопарка Дагестана изъяли больше 40 редких животных, которые жили в тесных вольерах и голодали.