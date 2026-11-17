Аналитический центр НАФИ выяснил, что 51% россиян при выборе жилья обращает внимание на инфраструктуру — школы, магазины и парки. Для 50% важна транспортная доступность. На третьем месте среди критериев оказался район города — этот параметр важен для 37% жителей страны, южане же отдали ему все 45%.

Юга.ру проверили пять новых жилых комплексов Краснодара, где уже есть или развивается семейная инфраструктура. Узнали, какие школы и детские сады там работают, есть ли парки и скверы для прогулок и сложно ли добираться оттуда в центр и другие районы города.

«Патрики» Где находится: улица Сормовская/Старокубанская, на стыке микрорайонов ХБК и КСК, Карасунский округ

Застройщик: ГК «ТОЧНО»

Цена квартир: от 9 млн рублей

Срок сдачи: I квартал 2027 года, есть готовые корпуса

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Жилой район «Патрики» строят на месте бывшего завода «Краснодарсельмаш» в границах улиц Сормовской, Старокубанской, Лизы Чайкиной и Уральской. На 28,5 га запланировали пять кварталов с десятью домами высотой от 5 до 18 этажей.

Здесь постепенно формируют собственную инфраструктуру: образовательные учреждения, торговые пространства, места для отдыха и занятий спортом.

Школы и детские сады В «Патриках» запланировали три детских сада, которые вместе смогут принять 800 детей. Один из них уже готов. На территории квартала строят муниципальную школу на 1550 учеников — будущий филиал лицея № 48 имени А. В. Суворова. В октябре 2026 года готовность здания оценивали в 98%. В проекте предусмотрели 62 класса, отдельные корпуса для младших и старших школьников, спортивные и актовые залы. Для детей откроют кабинеты робототехники, лабораторию 3D-моделирования и помещения для занятий творчеством. Помимо муниципальной школы в «Патриках» предусмотрена частная гимназия «Эрудит» на 700 мест.

Зеленые зоны и досуг В кварталах благоустроили дворы с детскими площадками, местами для отдыха и озеленением. На очереди большая прогулочная аллея. На улице Сормовской можно посетить Аллею славы бокса. Примерно в 30 минутах ходьбы — один из самых зеленых парков города, «Солнечный остров», и два небольших сквера — Молодежный и Старокубанский.

В 20-30 минутах пешком находятся ТРЦ «Медиаплаза», «Меридиан» и «СБС». Во всех трех есть куда пойти с ребенком: батутный и игровой центры, спортивно-развлекательные комплексы и океанариум. Там же множество детских магазинов. В будущем разнообразить досуг жителей «Патриков» сможет многофункциональный центр «Цех». В нем планируют открыть спортивную зону площадью 6 тыс. кв. метров, включающую фитнес-клуб, 25-метровый бассейн, спа, пространства для единоборств и детский спортивный центр. Еще около 9 тыс. кв. метров отведут под культурно-развлекательные пространства: событийную площадку, парк технологических аттракционов, фудкорт и магазины.

Транспортная доступность «Патрики» стоят на стыке ХБК и КСК — районов с давно сложившейся застройкой, поэтому транспортная сеть здесь закрывает основные повседневные маршруты в центр и другие районы. До ближайших трамвайных остановок на Стасова или Ставропольской — один квартал, или около 15 минут пешком. Здесь ходят маршруты № 4, 5, 8, 9, 10 и 20 в разные районы города: в Комсомольский микрорайон (№ 4 и 10), через Ставропольскую в центр (№4 — мимо Городского сада, №5 — мимо Драмтеатра и Северной), дальше к улице Петра Метальникова, а еще к ТЭЦ, парку «Солнечный остров» и по Бершанской в Пашковский (№ 5 и 9) и в район кольца Российской/40 лет Победы (№ 20). Совсем рядом с ЖК, на Сормовской и Старокубанской, ходят автобусы, троллейбусы и маршрутки: автобус № 2 едет в центр по Северной и Красной, троллейбус № 20 без пересадок довозит до ж/д вокзала Краснодар-1.

Квартиры Цена, млн ₽ Цена, ₽/м² Площадь, м² 1-комнатные 9,3–13,1 242 580–323 392 45,6–45,9 2-комнатные 9–18,6 200 506–323 898 51,1–71,5 3-комнатные 14,3–18,6 203 523–292 952 69–73,4 По данным Единого ресурса застройщиков на 3 ноября 2026 года.

«Фонтаны» Где находится: улица Воронежская/Старокубанская, микрорайон Черемушки, Центральный округ

Застройщик: ГК «ССК»

Цена квартир: от 9,6 млн рублей

Срок сдачи: IV квартал 2026 года, есть готовые корпуса

© Фото пресс-службы компании «ССК»

© Фото пресс-службы компании «ССК»

© Фото пресс-службы компании «ССК»

© Фото пресс-службы компании «ССК»

ЖК «Фонтаны» особенно выделяется расположением: дома высотой от 16 до 24 этажей находятся неподалеку от набережной озера Старая Кубань в микрорайоне Черемушки.

Школы и детские сады На территории «Фонтанов» работают два муниципальных детских сада на 430 мест и частный на 180. На стадии проектирования — школа на 1100 учеников. Вокруг ЖК работают и другие образовательные учреждения. В двух минутах пешком находится школа для одаренных детей «Поколение». Чуть дальше, в пяти минутах, — детский сад № 31, а в семи — детсад № 32. Примерно в десяти минутах ходьбы расположены еще два детских сада — № 121 и 131, а также лицей № 4.

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Зеленые зоны и досуг Во дворах уже готовы детские игровые площадки, спортивные зоны, места для отдыха и прогулочные дорожки. Главная особенность и преимущество комплекса — близость к воде: в 100 метрах от ЖК находится набережная озера Старая Кубань длиной 1,5 км. Здесь есть места для прогулок, бега и сапсерфинга. В 20 минутах ходьбы — новая площадка для фестивалей и праздников с выходом на благоустроенную набережную, BMX-трассой и велодорожками. Неподалеку отсюда расположена уединенная, практически «дикая» природная зона «Красный Кут». До парка «Солнечный остров» можно доехать на машине за 10 минут или пройти пешком за 30–40 — на протяжении всего маршрута есть широкий тротуар с пешеходными переходами.

Транспортная доступность «Фонтаны» находятся в Черемушках — старом микрорайоне с плотной застройкой и давно работающей инфраструктурой, поэтому транспортная сеть здесь уже устоялась. До ближайшей трамвайной остановки на улице Стасова — около 350 метров, или 5 минут пешком по улице Новой. Здесь ходят трамваи № 6, 7, 22 с маршрутами в сторону центра, Юбилейного микрорайона и до улицы Петра Метальникова, а также кольцевой трамвай №12. На улице Ставропольской к этим маршрутам добавляются еще шесть: № 4, 5, 8, 9, 10 и 20. Непосредственно у ЖК на улице Старокубанской появилась новая остановка маршруток и автобусов. Для автомобилистов есть удобный маршрут в объезд Старокубанского кольца: через улицы Воронежскую и Адыгейскую Набережную почти до начала улицы Ставропольской.

Квартиры Цена, млн ₽ Цена, ₽/м² Площадь, м² 1-комнатные 9,6–15,9 200 000–320 000 38,4–68,7 2-комнатные 10,9–20,3 167 000–240 000 55–88,1 По данным Единого ресурса застройщиков на 6 ноября 2026 года.

«Самолет» Где находится: улица Западный обход, Прикубанский округ

Застройщик: DOGMA

Цена квартир: от 3,6 млн рублей

Срок сдачи: II квартал 2028 года, есть готовые корпуса

ЖК «Самолет» — большой автономный микрорайон на Западном обходе, активно разрастающемся на северо-западе города. Комплекс развивается очередями, поэтому его жители получают новые объекты постепенно. Одновременно с жильем здесь появляются школы, детские сады, магазины и общественные пространства.

Школы и детские сады За микрорайоном официально закреплены три школы № 114, 16, 115, в соседнем «Догма парке» работают еще две — № 63 и 106. Открыты семь муниципальных детских садов: № 93, 108, 117, 173, 205, 219, 221. Для семей такое количество общеобразовательных учреждений — одно из главных преимуществ большого микрорайона, но не стоит рассчитывать, что ближайшая школа обязательно окажется в нескольких минутах ходьбы от любого корпуса. Расстояние и маршрут лучше проверить заранее.

Зеленые зоны и досуг В «Самолете» есть двухкилометровая пешеходная аллея, которая проходит через микрорайон и соединяет дома, кафе и парковые зоны. При строительстве здесь сохранили старую дубовую рощу — деревьям больше 30 лет, так что летом есть натуральная тень. Благоустроены велодорожка протяженностью 4 км, воркаут-зоны, уличные тренажеры, скейт-парк. В соседнем ЖК «Догма парк» строят сквер, который собираются объединить с аллеей «Самолета» в трехкилометровую прогулочную зону. Однако территория очень большая: одни корпусы находятся рядом с благоустроенными пространствами, из других до них идти дольше.

Транспортная доступность Самый обсуждаемый минус всех комплексов Западного обхода. С одной стороны, дорожная инфраструктура активно развивается: саму магистраль расширяют до шести полос. Параллельно планируют проложить трамвайную линию — она должна снизить нагрузку на автодороги и дать жителям удобную альтернативу. Однако сроки строительства трамвайных путей несколько раз переносили, в последний раз — на первую половину 2027 года. Задержки связаны с земельными спорами и необходимостью синхронизировать строительство путей с реконструкцией автодороги.

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Пока пробки здесь держатся почти весь световой день. Внутри микрорайона — девять остановок с троллейбусами, автобусами и маршрутками, так что до центра добраться можно, но времени это отнимает много.

Квартиры Цена, млн ₽ Цена, ₽/м² Площадь, м² Студии 3,6–8,1 115 250–266 400 19,8–36,1 1-комнатные 5,1–20,1 115 668–241 200 35–103,1 2-комнатные 6,4–39,1 110 175–219 500 47,4–228,4 3-комнатные 7,4–44,8 100 352–202 100 72,8–221,8 По данным Единого ресурса застройщиков на 3 ноября 2026 года.

«Все свои VIP» Где находится: улица Колхозная, район Табачной фабрики, Центральный округ

Застройщик: СК «Семья»

Цена квартир: от 6,6 млн рублей

Срок сдачи: комплекс сдан

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

В отличие от крупных жилых проектов на периферии, этот комплекс встроен в уже сложившуюся городскую среду. Жителям не нужно ждать, пока вокруг вырастет новый микрорайон: школы, детские сады, магазины и транспорт уже есть в соседних кварталах.

При этом у центрального расположения есть и обратная сторона — плотная застройка, оживленные улицы и меньше свободного пространства для прогулок.

Школы и детские сады На территории комплекса работают муниципальный лицей №27 с углубленным изучением точных наук, IT и инженерии и детский сад №69. Поблизости есть и учреждения средне-специального и высшего образования: в 250–300 метрах от ЖК находятся Хореографическое училище и Кубанский институт профобразования, а в трех трамвайных остановках — КубГТУ.

Зеленые зоны и досуг В комплексе предусмотрели дворы без машин на стилобате. Такая планировка отделяет внутреннее пространство от уличного движения и создает отдельную зону для отдыха. Но собственной большой зеленой территории у ЖК нет. Для долгих прогулок можно ездить в Чистяковскую рощу — до нее удобно добираться на трамвае. Первый этаж комплекса занимают кофейни, продуктовые магазины, маркетплейсы и аптеки, а рядом, в старом фонде, работают медицинские и бытовые сервисы.

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Транспортная доступность До пересечения Красной и Северной, «сердца» центра, — 15–20 минут на машине или около получаса пешком. Трамвай неподалеку от дома — главный плюс новостройки в обжитом районе. Ближайшая остановка «Улица МОПР» — примерно в 580 метрах. Через них идут трамваи № 3, 20, 21 и 22. Севернее комплекса по улице Колхозной находится трамвайная остановка «Улица Клиническая», где ходят трамваи № 1, 2, 5, 8, 15. Маршруты обеихостановок покрывают и центр, и окраины. Для автомобилистов ситуация менее радужная, хоть и типичная для центра. Когда в вечерние часы в городе случаются сильные заторы, стоит в том числе Колхозная в направлении Ростовского шоссе, соседние Промышленная и Северная.

Квартиры Цена, млн ₽ Цена, ₽/м² Площадь, м² Студии 6,6–8,9 235 000–288 531 26–30,8 1-комнатные 8,5–13,6 218 770–279 000 35,7–50,7 2-комнатные 11,1–24,9 199 821–279 000 49,4–89,2 3-комнатные 16,4–31,5 199 879–279 000 82,2–113 4-комнатные 27,9–33,8 259 928–279 000 107,2–121 По данным Единого ресурса застройщиков на 22 октября 2026 года.

«Архитектор» Где находится: улица Дзержинского/Пригородная, район «Баскет-Холла», Прикубанский округ

Застройщик: ГК «ЮСИ»

Цена квартир: от 5,7 млн рублей

Срок сдачи: I квартал 2028 года, есть готовые корпуса

Квартал «Архитектор» состоит из десяти домов высотой от 9 до 18 этажей. Внутренние пространства здесь проектировали с акцентом на закрытые дворы, детские площадки и прогулочные зоны.

Школы и детские сады В проекте предусмотрели два детских сада — на 250 и 300 мест. Один из них (№ 100) уже достроили. В соседних микрорайонах также есть муниципальные и частные дошкольные учреждения. За жителями микрорайона закреплена муниципальная школа № 109. Расстояние — порядка 1,5–2 км: пешком около 20 минут, на машине — 5.

Зеленые зоны и досуг Внутренние дворы закрыты для автомобильного движения. Для детей построили игровые площадки с качелями, горками и каруселями. В 2024 году квартал получил награду в номинации «Лучшая детская зона дворового пространства» федерального конкурса «Топ ЖК». Комплекс еще достраивается, так что на территории должны добавится спортивные, прогулочные зоны и места для отдыха. Крупных городских парков в пешей доступности у ЖК нет. Прогуляться рядом с домом можно по Аллее славы олимпийских чемпионов. Квартал примыкает к спортивному кластеру, где находятся «Баскет-Холл», «Город спорта» и Дворец самбо. Неподалеку от «Архитектора» расположены ТРЦ «Красная Площадь» и ТЦ «Сыр».

Транспортная доступность Не самая сильная сторона комплекса. У квартала есть собственная остановка — «Клубный квартал Архитектор» на улице Наставников, где пока курсирует одна маршрутка — № 78. От остановки «Баскет-холл» вариантов уже больше: здесь ходят автобусы и маршрутки до центра, автовокзала, бальнеолечебницы, кооперативного рынка. Но до нее нужно дойти пешком порядка 1,3 км, и в зависимости от конкретного литера это расстояние варьируется. До «Красной Площади», откуда можно уехать почти в любой район, тоже нужно сначала добраться. На своем авто можно выехать на основные магистрали — через развязку улиц Западный обход и Дзержинского.