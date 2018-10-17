К колледжу в Керчи подъехали БТР и военные с автоматами

В Керчи к политехническому колледжу, где произошел взрыв, подъехала военная техника

К учебному заведению подъехали несколько БТР и военные с автоматами, передает «Керчь ФМ».

Как сообщали Юга.ру, в Керчи в колледже 17 октября произошел взрыв. В результате него погибли не менее десяти человек, еще 50 получили ранения. В НАК заявили, что сработало неустановленное взрывное устройство. СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва.