Семьям погибших при взрыве и стрельбе в Керчи выплатят по миллиону рублей

Родственникам погибших 17 октября в Керченском политехническом колледже выплатят компенсацию

Он также отметил, что сотрудники крымского филиала фонда сейчас работают в больницах и выясняют количество пострадавших, передает «Крыминформ» .

По словам заместителя управляющего регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Крыму Сергея Бугаева, фонд выплатит семьям погибших по одному миллиону рублей, а пострадавшим оплатят реабилитацию.

Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний Владислав Росляков, студент четвертого курса учебного заведения. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.

Число жертв происшествия достигло 19, включая самого Рослякова, пострадали, по последним данным, около 40 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а позже переквалифицировал его на убийство двух или более лиц.