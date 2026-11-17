Сдачу Федоровского гидроузла на Кубани могут перенести еще на год
Сроки запуска восстановленного Федоровского гидроузла в Краснодарском крае могут сдвинуться на 2028 год
17 ноября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Михаила Тимофеева сообщило, что завершение реконструкции Федоровского гидроузла, которое ранее планировали на 2027 год, сдвигается на более поздний срок.
По его словам, запуск объекта позволит аграриям расширить площади рисовых чеков до 140 тыс. гектаров. Сейчас на Краснодарский край приходится 70% общероссийского урожая этой культуры — ежегодно здесь собирают около 850 тыс. тонн. К 2030 году регион должен увеличить объемы производства до 1,1 млн тонн риса-сырца.
Гидроузел всех проблем:
Напомним, что Федоровский гидроузел, обеспечивающий водой значительную часть рисовых систем Кубани, вышел из строя в апреле 2022 года из-за обрушения плотины и шлюзовых сооружений. Авария привела к сокращению посевных площадей на 25%, а валовой сбор риса тогда упал на 23,5% — до 650 тыс. тонн.
Изначально реконструировать объект планировали к концу 2025 года, однако сейчас работы продолжаются. На восстановление гидроузла направили 9,2 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в октябре атаки дронов парализовали порты Кубани. Экспорт сельхозпродукции упал вдвое.