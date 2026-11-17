Сроки запуска восстановленного Федоровского гидроузла в Краснодарском крае могут сдвинуться на 2028 год

17 ноября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Михаила Тимофеева сообщило, что завершение реконструкции Федоровского гидроузла, которое ранее планировали на 2027 год, сдвигается на более поздний срок.

По его словам, запуск объекта позволит аграриям расширить площади рисовых чеков до 140 тыс. гектаров. Сейчас на Краснодарский край приходится 70% общероссийского урожая этой культуры — ежегодно здесь собирают около 850 тыс. тонн. К 2030 году регион должен увеличить объемы производства до 1,1 млн тонн риса-сырца.