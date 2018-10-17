В здании колледжа в Керчи нашли бомбу

В колледже в Керчи, в котором 17 октября произошло ЧП, обнаружили взрывное устройство

По словам представителя НАК Андрея Пржездомского, на месте происшествия работают взрывотехники, которые изучают найденное устройство, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Там сработало неустановленное устройство. В результате взрыва погибли 18 человек, еще десятки получили ранения. Уголовное дело переквалифицировали со ст. 205 УК РФ (Теракт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).