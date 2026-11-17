Вечером 17 ноября Краснодар встал в 9-балльных пробках перед матчем сборных России и Венесуэлы
Загруженность дорог Краснодара достигла 9 баллов. Сильные заторы сковали центр города, выезды к мостам и подъезды к стадиону «Ozon Арена»
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», вечером 17 ноября в Краснодаре образовались пробки в 9 баллов. Пиковая загруженность дорог в городе зафиксирована в период с 17:00 до 18:00.
Самая сложная дорожная обстановка сложилась в районе стадиона «Краснодар» («Ozon Арена»), где в 19:00 начинается матч между командами России и Венесуэлы. На игру раскупили все билеты, что спровоцировало заторы на подъездах к арене.
Читайте также:
Помимо района стадиона, пробки образовались в центре города и на основных улицах. Затор возник перед Яблоновским мостом (стоят улицы Суворова, Постовая, Седина), а также на улице Тургенева от Красных Партизан до Тургеневского моста.
В бордовый цвет окрасились и улицы Красная (на участке от Пашковской до Офицерской), Северная, Садовая, Новокузнечная, Кузнечная и Пашковская.
Движение сильно затруднено на улицах 40-летия Победы, Зиповской, Кубанской Набережной, а также на Новороссийской, Сормовской, Селезнева, Уральской, Лизы Чайкиной, Старокубанской, Калинина, Буденного и Онежской.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре перед матчем Россия — Венесуэла ограничили продажу алкоголя.