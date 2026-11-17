Загруженность дорог Краснодара достигла 9 баллов. Сильные заторы сковали центр города, выезды к мостам и подъезды к стадиону «Ozon Арена»

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», вечером 17 ноября в Краснодаре образовались пробки в 9 баллов. Пиковая загруженность дорог в городе зафиксирована в период с 17:00 до 18:00.

Самая сложная дорожная обстановка сложилась в районе стадиона «Краснодар» («Ozon Арена»), где в 19:00 начинается матч между командами России и Венесуэлы. На игру раскупили все билеты, что спровоцировало заторы на подъездах к арене.