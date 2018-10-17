В колледж в Керчи, где произошел взрыв, не был проведен газ

Политехнический колледж в Керчи, в котором произошел взрыв, не был газифицирован, сообщили в компании «Крымгазсети»

«Некоторые СМИ предполагают, что это был взрыв баллонного сжиженного газа. Со своей стороны можем сказать, что у нас нет договора на поставку такого газа с этим абонентом», — цитирует «Интерфакс» руководителя пресс-службы компании Юлию Максименко.

Начальник ГУ МЧС по Республике Крым Владимир Иванов сообщил агентству, что причина взрыва устанавливается.

«Произошел хлопок или взрыв — пока устанавливаем, что это было. По пострадавшим — также устанавливаем», — сказал Иванов.

Как сообщали Юга.ру, в результате взрыва в колледже на улице Войкова, 1 погибли не менее 10 человек, еще несколько десятков пострадали. Предполагалось, что в учебном заведении взорвался газ.