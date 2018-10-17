В Керчи после взрыва открыли горячую линию

Крым

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В Керчи запустили горячую линию после взрыва в колледже 17 октября

«В связи со взрывом в колледже в Керчи открыт телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. 

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Как писали Юга.ру, 17 октября в Керченском в политехническом колледже произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 50 пострадали. 

Очевидцы рассказали местным СМИ, что перед взрывом слышали выстрелы. 

МЧС Происшествия Теракт

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