В Керчи после взрыва открыли горячую линию
Крым Ксения Мареич
В Керчи запустили горячую линию после взрыва в колледже 17 октября
«В связи со взрывом в колледже в Керчи открыт телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Как писали Юга.ру, 17 октября в Керченском в политехническом колледже произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 50 пострадали.
Очевидцы рассказали местным СМИ, что перед взрывом слышали выстрелы.
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