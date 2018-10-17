Путин выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в керченском колледже
Президент России Владимир Путин 17 октября выразил соболезнования родным погибших при взрыве в колледже в Керчи
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«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже», — говорится в сообщении пресс-службы администрации президента РФ.
В пресс-службе добавили, что Путину доложили о случившемся из разных служб.
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала, что большинство погибших — учащиеся. По ее словам, на месте уже работает бригада психологов. Лубина добавила, что все нормы безопасности в колледже были соблюдены, сообщает ТАСС.
На место происшествия выехали глава Крыма Сергей Аксенов, министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава Минпросвещения России Ольга Васильева.
Как сообщали Юга.ру, в полдень 17 октября в Керченском политехническом колледже на улице Войкова, 1 произошел взрыв. В результате погибли не менее 10 человек. Еще около 50 человек получили травмы.
В Керчи после взрыва запустили горячую линию.
Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако НАК заявил, что там сработало взрывное устройство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва.
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