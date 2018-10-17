Появилось видео взрывов и стрельбы в колледже в Керчи

Крым

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Канал «РЕН ТВ» опубликовал видео взрывов и стрельбы в керченском колледже

Видео сняли ученики, которые находились на территории колледжа. На кадрах слышны выстрелы и взрывы. В промежуток времени, когда происходит съемка, раздалось не менее девяти хлопков.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Там сработало неустановленное устройство. В результате взрыва погибли 18 человек, еще десятки получили ранения. Уголовное дело переквалифицировали со ст. 205 УК РФ (Теракт) на ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).

Взрыв Убийство

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