Перед взрывом в колледже в Керчи была стрельба – «Керчь ФМ»

Очевидцы сообщают, что перед взрывом в политехническом колледже в Керчи слышали стрельбу

Женщина, которая находилась на месте происшествия, рассказала, что перед взрывом в помещении учебного заведения была стрельба, сообщает «Керчь ФМ».





Как писали Юга.ру, в Керчи в политехническом колледже 17 октября произошел взрыв. В результате него погибли не менее десяти человек, еще 50 получили ранения. В компании «Крымгазсети» заявили, что политехнический колледж не был газифицирован.