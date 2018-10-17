Перед взрывом в колледже в Керчи была стрельба – «Керчь ФМ»

Крым

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Очевидцы сообщают, что перед взрывом в политехническом колледже в Керчи слышали стрельбу

Женщина, которая находилась на месте происшествия, рассказала, что перед взрывом в помещении учебного заведения была стрельба, сообщает «Керчь ФМ».

Как писали Юга.ру, в Керчи в политехническом колледже 17 октября произошел взрыв. В результате него погибли не менее десяти человек, еще 50 получили ранения. В компании «Крымгазсети» заявили, что политехнический колледж не был газифицирован.

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