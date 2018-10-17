Студент политеха в Керчи рассказал о нескольких взрывах и отсутствии охраны в колледже

Ученик Керченского политехнического колледжа рассказал подробности о произошедшем в учебном заведении

По его словам, в здании колледжа произошло минимум три взрыва, после началась стрельба.

«Первый взрыв, с которым я был рядом, произошел в столовой. Второй взрыв — дальше, где идут корпуса. И последний взрыв я видел — это самый последний корпус, самый длинный, который идет назад, вот там повылетали стекла, и тоже был хлопок. (…) Стрельба началась после взрыва», — рассказал студент Сергей в интервью «Коммерсантъ FM».

Он также объяснил, почему подозреваемый в стрельбе и взрыве Владислав Росляков смог беспрепятственно пронести оружие в здание колледжа.

«У каждого входа поставили металлоискатели, и так как у каждого ученика есть свой гаджет, телефон, ключи, все постоянно через него проходят, и он пиликает, и на это внимания никто не обращает. То есть пронести какой-нибудь ствол, какое-нибудь взрывчатое вещество, я не думаю, что являлось какой-то большой проблемой. Эти металлоискатели появились в колледже примерно 3-4 недели назад», — сказал Сергей.