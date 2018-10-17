Студент политеха в Керчи рассказал о нескольких взрывах и отсутствии охраны в колледже
Ученик Керченского политехнического колледжа рассказал подробности о произошедшем в учебном заведении
По его словам, в здании колледжа произошло минимум три взрыва, после началась стрельба.
«Первый взрыв, с которым я был рядом, произошел в столовой. Второй взрыв — дальше, где идут корпуса. И последний взрыв я видел — это самый последний корпус, самый длинный, который идет назад, вот там повылетали стекла, и тоже был хлопок. (…) Стрельба началась после взрыва», — рассказал студент Сергей в интервью «Коммерсантъ FM».
Он также объяснил, почему подозреваемый в стрельбе и взрыве Владислав Росляков смог беспрепятственно пронести оружие в здание колледжа.
«У каждого входа поставили металлоискатели, и так как у каждого ученика есть свой гаджет, телефон, ключи, все постоянно через него проходят, и он пиликает, и на это внимания никто не обращает. То есть пронести какой-нибудь ствол, какое-нибудь взрывчатое вещество, я не думаю, что являлось какой-то большой проблемой. Эти металлоискатели появились в колледже примерно 3-4 недели назад», — сказал Сергей.
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При этом, по его словам, охрана в колледже отсутствует.
«Там стоит женщина лет 50. Порой они меняются. Допустим, приходят другие руководители, постарше. Но они не особо могут защитить при каком-нибудь акте», — отметил он.
Как сообщали Юга.ру, днем 17 октября в колледже произошел взрыв, также была слышна стрельба. Выяснилось, что в студентов стрелял 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков. Он же накануне взрыва оставил в столовой рюкзак. После Росляков покончил с собой — его тело нашли в библиотеке колледжа.
Число жертв происшествия достигло 19, включая самого Рослякова, пострадали, по последним данным, около 40 человек. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим оплатят реабилитацию.
Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте, а позже его переквалифицировали на убийство двух или более лиц.
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