Как сообщали Юга.ру, президент Путин начал «специальную военную операцию» в Украине 24 февраля. После этого закрыли 12 южных аэропортов (из них заработал только один), российские карты Visa и Mastercard отключили от приложений для бесконтактной оплаты, ЦБ запретил продавать валюту гражданам, зарубежные кинопрокатчики отозвали лицензии на показ фильмов. Крупные международные бизнесы перестали обслуживать клиентов в РФ: в их число вошли Икеа, McDonald's, Zara. А экс-мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ.



После начала «спецоперации» люди в разных городах стали выступать за мир, создавать петиции и выходить на улицы. Открытые письма с просьбой остановить операцию направили главе государства медики, учителя, работники сферы киноиндустрии и моды. За мир выступили священники РПЦ. В связи с принятием «закона о фейках» 4 марта Роскомнадзор заблокировал ряд независимых СМИ, некоторые закрылись, другие, как и Юга.ру, изменили редакционную политику.

Еще 19 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. В тот же день в Ростовскую область прибыли первые 30 тыс. человек. 2 марта администрация Краснодарского края сообщила о том, что в регионе за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей обратились более 3,5 тыс. беженцев. 10 марта «Почта России» пообещала трудоустраивать беженцев в 36 регионах, сообщив, что в Краснодарском крае на тот момент было 48 вакансий.

12 марта правительство РФ выпустило постановление о распределении беженцев по регионам. В ней беженцев называют «лицами, прибывшими в экстренном массовом порядке», а их прибытие объясняют «складывающейся ситуацией на территориях Украины, ДНР и ЛНР».

По Южному федеральному округу в документе указаны следующие цифры: