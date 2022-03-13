Правительство РФ обязало Кубань, Ростовскую область и Крым принять почти 15 тыс. беженцев
Правительство РФ намерено направить в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа 23 473 беженцев из Украины, ДНР и ЛНР
Как сообщали Юга.ру, президент Путин начал «специальную военную операцию» в Украине 24 февраля. После этого закрыли 12 южных аэропортов (из них заработал только один), российские карты Visa и Mastercard отключили от приложений для бесконтактной оплаты, ЦБ запретил продавать валюту гражданам, зарубежные кинопрокатчики отозвали лицензии на показ фильмов. Крупные международные бизнесы перестали обслуживать клиентов в РФ: в их число вошли Икеа, McDonald's, Zara. А экс-мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ.
После начала «спецоперации» люди в разных городах стали выступать за мир, создавать петиции и выходить на улицы. Открытые письма с просьбой остановить операцию направили главе государства медики, учителя, работники сферы киноиндустрии и моды. За мир выступили священники РПЦ. В связи с принятием «закона о фейках» 4 марта Роскомнадзор заблокировал ряд независимых СМИ, некоторые закрылись, другие, как и Юга.ру, изменили редакционную политику.
Еще 19 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. В тот же день в Ростовскую область прибыли первые 30 тыс. человек. 2 марта администрация Краснодарского края сообщила о том, что в регионе за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей обратились более 3,5 тыс. беженцев. 10 марта «Почта России» пообещала трудоустраивать беженцев в 36 регионах, сообщив, что в Краснодарском крае на тот момент было 48 вакансий.
12 марта правительство РФ выпустило постановление о распределении беженцев по регионам. В ней беженцев называют «лицами, прибывшими в экстренном массовом порядке», а их прибытие объясняют «складывающейся ситуацией на территориях Украины, ДНР и ЛНР».
По Южному федеральному округу в документе указаны следующие цифры:
- Краснодарский край — 5330 человек,
- Крым — 4788 (за исключением Севастополя, где, как в двух других городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге, правительство не намерено размещать беженцев),
- Ростовская область — 4725.
- Астраханская область — 600,
- Волгоградская область — 450,
- Адыгея — 200,
- Калмыкия — 200.
«Последствия будем расхлебывать еще долго»:
Оперативный штаб при администрации Краснодарского края заявил, что «на сегодняшний день на Кубани нет размещенных организованных групп беженцев».
По Северо-Кавказскому федеральному округу цифры следующие:
- Ставропольский край — 2005 человек,
- Республика Дагестан — 1268,
- Республика Северная Осетия — Алания — 1000,
- Чеченская республика — 1500,
- Кабардино-Балкарская республика — 800
- Республика Ингушетия — 300,
- Карачаево-Черкесская республика — 150.
Всего правительство планирует распределить 95,9 человек из Украины, ДНР и ЛНР.