Правительство РФ обязало Кубань, Ростовскую область и Крым принять почти 15 тыс. беженцев

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым

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  • © Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО
    © Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО

Правительство РФ намерено направить в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа 23 473 беженцев из Украины, ДНР и ЛНР

Как сообщали Юга.ру, президент Путин начал «специальную военную операцию» в Украине 24 февраля. После этого закрыли 12 южных аэропортов (из них заработал только один), российские карты Visa и Mastercard отключили от приложений для бесконтактной оплаты, ЦБ запретил продавать валюту гражданам, зарубежные кинопрокатчики отозвали лицензии на показ фильмов. Крупные международные бизнесы перестали обслуживать клиентов в РФ: в их число вошли ИкеаMcDonald'sZara. А экс-мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ.

После начала «спецоперации» люди в разных городах стали выступать за мир, создавать петиции и выходить на улицы. Открытые письма с просьбой остановить операцию направили главе государства медикиучителя, работники сферы киноиндустрии и моды. За мир выступили священники РПЦ. В связи с принятием «закона о фейках» 4 марта Роскомнадзор заблокировал ряд независимых СМИ, некоторые закрылись, другие, как и Юга.ру, изменили редакционную политику.

Еще 19 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять беженцев из ДНР и ЛНР. В тот же день в Ростовскую область прибыли первые 30 тыс. человек. 2 марта администрация Краснодарского края сообщила о том, что в регионе за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей обратились более 3,5 тыс. беженцев. 10 марта «Почта России» пообещала трудоустраивать беженцев в 36 регионах, сообщив, что в Краснодарском крае на тот момент было 48 вакансий.

12 марта правительство РФ выпустило постановление о распределении беженцев по регионам. В ней беженцев называют «лицами, прибывшими в экстренном массовом порядке», а их прибытие объясняют «складывающейся ситуацией на территориях Украины, ДНР и ЛНР».

По Южному федеральному округу в документе указаны следующие цифры:

  • Краснодарский край — 5330 человек,
  • Крым — 4788 (за исключением Севастополя, где, как в двух других городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге, правительство не намерено размещать беженцев),
  • Ростовская область — 4725.
  • Астраханская область — 600,
  • Волгоградская область — 450,
  • Адыгея — 200,
  • Калмыкия — 200.

«Последствия будем расхлебывать еще долго»:

Оперативный штаб при администрации Краснодарского края заявил, что «на сегодняшний день на Кубани нет размещенных организованных групп беженцев».

По Северо-Кавказскому федеральному округу цифры следующие:

  • Ставропольский край — 2005 человек,
  • Республика Дагестан — 1268,
  • Республика Северная Осетия — Алания — 1000,
  • Чеченская республика — 1500,
  • Кабардино-Балкарская республика — 800
  • Республика Ингушетия — 300,
  • Карачаево-Черкесская республика — 150.

Всего правительство планирует распределить 95,9 человек из Украины, ДНР и ЛНР.

Беженцы Международные отношения Михаил Мишустин политика Правительство Украина

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