С заботой о будущем. В Краснодаре обсудят осознанную моду

Участники разберут, что такое осознанная мода и на каких «китах» она держится, как зародилось это движение и во что оно превратилось. Отдельное внимание уделят дизайнерам и брендам, которые уже выбрали путь медленной моды.

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 11 октября беседу «Мода с заботой о будущем». Ее проведет координатор мероприятий и волонтеров Диана Кононова-Нагорная.

Кроме того, речь пойдет о влиянии индустрии на экологию и о том, почему одежду так сложно перерабатывать. Спикер и гости обсудят, почему принцип «долго и качественно» выигрывает у «быстро и дешево», а также как потребители могут влиять на рынок и осознанно поддерживать ответственные бренды.

Участие в беседе бесплатное, однако необходима предварительная запись. Встреча пройдет в бистро «Дача». Подробности можно уточнить у организаторов.