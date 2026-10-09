С заботой о будущем. В Краснодаре обсудят осознанную моду

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat
    © Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat

В Краснодаре расскажут, как мода влияет на экологию (12+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 11 октября беседу «Мода с заботой о будущем». Ее проведет координатор мероприятий и волонтеров Диана Кононова-Нагорная.

Участники разберут, что такое осознанная мода и на каких «китах» она держится, как зародилось это движение и во что оно превратилось. Отдельное внимание уделят дизайнерам и брендам, которые уже выбрали путь медленной моды.

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Кроме того, речь пойдет о влиянии индустрии на экологию и о том, почему одежду так сложно перерабатывать. Спикер и гости обсудят, почему принцип «долго и качественно» выигрывает у «быстро и дешево», а также как потребители могут влиять на рынок и осознанно поддерживать ответственные бренды.

Участие в беседе бесплатное, однако необходима предварительная запись. Встреча пройдет в бистро «Дача». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре у озера Старая Кубань 10 октября пройдет субботник с созданием треш-арт-объекта.

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