В центре Краснодара люди вышли на улицы. Онлайн-трансляция
В Краснодаре и других городах люди вышли на улицы. Вот, что там происходит
24 февраля, в день начала военной операции России в Украине, в центре Краснодара, как и в других крупных российских городах, на улицах собрались люди, протестующие против военных действий
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