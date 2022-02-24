В центре Краснодара люди вышли на улицы. Онлайн-трансляция

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру
    © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

В Краснодаре и других городах люди вышли на улицы. Вот, что там происходит

24 февраля, в день начала военной операции России в Украине, в центре Краснодара, как и в других крупных российских городах, на улицах собрались люди, протестующие против военных действий

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