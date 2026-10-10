В Туапсе обломки беспилотника ранили человека, на горе вспыхнул пожар

Вечером 9 октября в Туапсе упали обломки беспилотников. Пострадавшего госпитализировали, на склоне горы произошел пожар

10 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что вечером накануне в Туапсе упали обломки беспилотников. Один человек пострадал, его доставили в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, из-за падения обломков загорелся склон горы со стороны моря. Пожар уже потушили. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.