В Туапсе обломки беспилотника ранили человека, на горе вспыхнул пожар
Вечером 9 октября в Туапсе упали обломки беспилотников. Пострадавшего госпитализировали, на склоне горы произошел пожар
10 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что вечером накануне в Туапсе упали обломки беспилотников. Один человек пострадал, его доставили в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, из-за падения обломков загорелся склон горы со стороны моря. Пожар уже потушили. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
В Ростовской области при атаке БПЛА загорелся бензовоз:
По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 20:00 9 октября над Россией сбили 62 беспилотника, в том числе над Краснодарским краем и Черным морем.
Как писали Юга.ру, поезд Новороссийск — Москва задержали более чем на четыре часа из-за атаки БПЛА.