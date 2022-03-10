Как сообщали Юга.ру, со 2 по 9 марта из-за «спецоперации» в Украине многие иностранные компании приостановили работу в России, среди них — Apple, гипермаркеты IKEA и OBI, компания-владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius и продовольственные компании McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola. Из 8 компаний только 4 назвали число сотрудников в РФ, в сумме это 141 900 человек . При этом IKEA и McDonald's пообещали сохранить зарплату в течение трех и одного месяца соответственно.

9 марта депутат Госдумы и экс-мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал предложение об ответных мерах против западных компаний, которые приостановили работу в РФ. В своем заявлении он не уточнил, о чьем именно предложении идет речь.