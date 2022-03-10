Первышов рассказал, как лучше национализировать иностранный бизнес, приостановивший работу в РФ
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов развил идеи другого депутата по национализации иностранных компаний, остановивших работу в РФ
Как сообщали Юга.ру, со 2 по 9 марта из-за «спецоперации» в Украине многие иностранные компании приостановили работу в России, среди них — Apple, гипермаркеты IKEA и OBI, компания-владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius и продовольственные компании McDonald's, PepsiCo, Starbucks и Coca-Cola. Из 8 компаний только 4 назвали число сотрудников в РФ, в сумме это 141 900 человек. При этом IKEA и McDonald's пообещали сохранить зарплату в течение трех и одного месяца соответственно.
9 марта депутат Госдумы и экс-мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал предложение об ответных мерах против западных компаний, которые приостановили работу в РФ. В своем заявлении он не уточнил, о чьем именно предложении идет речь.
Вероятно, он имел в виду его коллегу по «Единой России» депутата Султана Хамзаева, который днем ранее высказался о решении McDonald's: «Россия должна стать первой страной в мире, которая национализирует собственность самой известной американской сети в мире. <...> Собственность тут, сырье, производства — тут, граждане — наши! Нужно изучить опыт Китая. Никаких рамок и волнений из-за использования чужих патентов. Все, что на территории России, — принадлежит россиянам».
«Спецоперация» зашла далеко. Последствия всего будем мы расхлебывать еще долго»:
Первышов тоже обеспокоился состоянием рынка труда, заявив, что «этот демонстративный жест [уход компаний] сильнее ударил не по потребителям, а по сотрудникам этих компаний. <...> И перед ними «беглецы» должны нести ответственность».
«Однако простой национализацией таких предприятий всех проблем не решить, нужен более гибкий подход. Например, предоставить владельцам франшиз законную возможность продолжать деятельность без одобрения западных владельцев бренда. Пусть и под другой вывеской, но на том же оборудовании и в тех же помещениях», — предложил экс-мэр Краснодара.
«В других случаях возможно передавать управление активами и имуществом ушедших компаний напрямую профсоюзам. Чтобы непосредственно работники решали, с кем и как предприятие продолжит работу. А в отдельных случаях — делать всех сотрудников акционерами таких предприятий. Это будет справедливо для людей, которые честно работали, но пострадали из-за санкционной ***** [Роскомнадзор] Запада», — заявил Первышов.
После этих новостей в соцсетях известную фастфуд-компанию предложили переименовать в честь Егора Просвирнина — создателя интернет-издания «Спутник и погром», которое в 2017 году Генпрокуратура РФ внесла в число «информационных ресурсов националистического толка».