Аэропорт Ставрополя заработал после временной приостановки

Напомним, рано утром 24 февраля по решению Росавиации на юге России закрыли 12 аэропортов. В том числе и ставропольский.

Вечером того же дня Росавиация обновила список закрытых аэропортов. Теперь он выглядит так: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

Из этого списка убрали Ставрополь и добавили Липецк. Все остальные аэропорты, в том числе и сочинский, работают в штатном режиме. Также в Росавиации добавили, что авиакомпаниям дали поручения вернуть пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы или забронировать билеты на другие даты.