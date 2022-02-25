Аэропорт Ставрополя заработал после временной приостановки

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вечером 24 февраля Росавиация приняла решение открыть аэропорт Ставрополя

Напомним, рано утром 24 февраля по решению Росавиации на юге России закрыли 12 аэропортов. В том числе и ставропольский.

Вечером того же дня Росавиация обновила список закрытых аэропортов. Теперь он выглядит так: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).

Из этого списка убрали Ставрополь и добавили Липецк. Все остальные аэропорты, в том числе и сочинский, работают в штатном режиме. Также в Росавиации добавили, что авиакомпаниям дали поручения вернуть пассажирам деньги за билеты на отмененные рейсы или забронировать билеты на другие даты.

Что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия:

Уехать из городов, где закрыли аэропорты, можно на поезде или автобусе. Наземный транспорт работает в обычном режиме. В Минтрансе отметили, что готовы вывезти из городов юга России всех, кому это необходимо. 

Аэропорты Ставрополь

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