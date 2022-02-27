Что происходит на улицах Краснодара в воскресенье. Онлайн-трансляция
По всей России люди выходят на улицы в знак протеста. Вот что происходит в центре Краснодара
Напомним, 24 февраля Россия начала «специальную военную операцию» в Украине, объявление Путина опубликовал ТАСС. Теперь люди по всей стране выходят на улицы под лозунгом «За мир». Наблюдаем за тем, что происходит в центре Краснодара 27 февраля.
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